В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году планируется собрать более 130 тонн клубники с площади 16 га, что значительно превышает показатели прошлого года. Этому способствует благоприятные погодные условия, современная агротехнология и увеличение тепличных хозяйств региона, сообщили в правительстве города.
Активный сезон сбора клубники в теплицах уже стартовал. На территории региона выращиванием ягодных культур занимаются шесть предприятий.
В частности в тепличном хозяйстве в районе с. Орловка на участке площадью более 2 га работают семь тоннельных теплиц общей площадью 3,5 тыс. квадратных метров. Там выращивают ягоды с минимальным применением химикатов. Полученный грант в размере 3,2 млн рублей позволил закупить современное оборудование, которое исключает человеческий фактор при поливе и внесении питательных растворов.
"В хозяйстве культивируют два перспективных сорта: проверенный итальянский "Мурано" — плотная ягода с насыщенным ароматом, востребованная кондитерскими производствами, и экспериментальный "Флорида Бьюти" с крупной бордовой ягодой и уникальным пряно-яблочным ароматом. Благодаря ремонтантным свойствам сортов и грамотной агротехнике плодоношение продолжается с апреля по декабрь", - отметили в правительстве.
С 2019 по 2025 год 18 севастопольских фермеров получили гранты "Агростартап" на общую сумму почти 50 млн рублей. В 2026 году из федерального бюджета выделят 8,5 млн рублей на реализацию проектов фермерских хозяйств, в том числе созданных участниками и ветеранами специальной военной операции.
"Финансирование будет распределено между двумя направлениями: грантом на развитие фермерского хозяйства — 4,5 млн рублей и грантом "Агромотиватор" — 4,0 млн рублей", — рассказала начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента Наталья Матвеева.
Как сообщалось, крымские аграрии приступили к сбору первого в 2026 году урожая земляники – в планах получить не менее тысячи тонн к концу сезона.
