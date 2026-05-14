В МВФ назвали условие финансирования Украины
2026-05-14T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Для получения внешнего финансирования, украинские власти будут должны провести обещанные реформы, в частности, в налоговой сфере. Об Этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.Ранее руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы.Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину.В апреле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что денежных средств в государственном бюджете Украины на данный момент осталось на две недели, если за это время не будут приняты какие-то дополнительные меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботажЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
