https://crimea.ria.ru/20260514/v-mvf-nazvali-uslovie-finansirovaniya-ukrainy-1156021692.html

В МВФ назвали условие финансирования Украины

В МВФ назвали условие финансирования Украины - РИА Новости Крым, 14.05.2026

В МВФ назвали условие финансирования Украины

Для получения внешнего финансирования, украинские власти будут должны провести обещанные реформы, в частности, в налоговой сфере. Об Этом РИА Новости заявила... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T20:23

2026-05-14T20:23

2026-05-14T20:23

международный валютный фонд (мвф)

украина

новости

в мире

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1a/1123061671_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5470a637407ea0bab19cf74a391388b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Для получения внешнего финансирования, украинские власти будут должны провести обещанные реформы, в частности, в налоговой сфере. Об Этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.Ранее руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы.Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину.В апреле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что денежных средств в государственном бюджете Украины на данный момент осталось на две недели, если за это время не будут приняты какие-то дополнительные меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботажЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный валютный фонд (мвф), украина, новости, в мире, экономика