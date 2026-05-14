В МВФ назвали условие финансирования Украины - РИА Новости Крым, 14.05.2026
В МВФ назвали условие финансирования Украины
В МВФ назвали условие финансирования Украины
2026-05-14T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Для получения внешнего финансирования, украинские власти будут должны провести обещанные реформы, в частности, в налоговой сфере. Об Этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.Ранее руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы.Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину.В апреле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что денежных средств в государственном бюджете Украины на данный момент осталось на две недели, если за это время не будут приняты какие-то дополнительные меры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботажЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Для получения внешнего финансирования, украинские власти будут должны провести обещанные реформы, в частности, в налоговой сфере. Об Этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
Ранее руководство Международного валютного фонда одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы.

"В рамках утверждения новой программы финансирования власти согласились на всеобъемлющую повестку реформ, нацеленную на привлечение значительной внешней поддержки, которая имеет огромное значение для удовлетворения весьма масштабных финансовых потребностей Украины", – сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.

Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину.
В апреле депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что денежных средств в государственном бюджете Украины на данный момент осталось на две недели, если за это время не будут приняты какие-то дополнительные меры.
