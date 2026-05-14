В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
2026-05-14T16:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания, заявил замдиректора института, член-корреспондент РАН Владимир Митькевич.Таким образом, по словам ученого, любой из этих "китов" может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера.Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.Разработанный препарат предполагается вводить пациенту подкожно или интерназально.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания, заявил замдиректора института, член-корреспондент РАН Владимир Митькевич.
"Причину возникновения этого заболевания мы, по большому счету, до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид ... и белок тау внутриклеточный", – цитирует Митькевича РИА Новости.
Таким образом, по словам ученого, любой из этих "китов" может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера.
"Надо сказать, что когда мы уже наблюдаем проявление на физиологическом уровне нарушения когнитивных функций, то, по большому счету, болезнь поздно лечить, ее можем только приостанавливать. Поэтому важно определять предтечи заболевания где-то на ранних стадиях", – объяснил замдиректора института.
Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.
"Этот тетрапептид уже прошел доклинические испытания и перешел в первую фазу клиники, все происходит на базе РНИМУ (Российский национальный исследовательский медицинский университет – ред.) имени Пирогова. Это такая большая комплексная работа, которая сейчас, я надеюсь, дойдет до своего финала", – подытожил ученый.
Разработанный препарат предполагается вводить пациенту подкожно или интерназально.
