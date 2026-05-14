Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/v-moskve-nachali-ispytaniya-preparata-dlya-lecheniya-bolezni-altsgeymera-1156012548.html
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера - РИА Новости Крым, 14.05.2026
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T16:22
2026-05-14T16:22
новости
наука и технологии
здоровье
москва
россия
ран
болезнь альцгеймера
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110937/19/1109371971_0:41:765:471_1920x0_80_0_0_e1a00f12ee586433b67717fd281c386a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания, заявил замдиректора института, член-корреспондент РАН Владимир Митькевич.Таким образом, по словам ученого, любой из этих "китов" может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера.Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.Разработанный препарат предполагается вводить пациенту подкожно или интерназально.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110937/19/1109371971_85:0:765:510_1920x0_80_0_0_e8d72ad3d460c0df389c205bc223f001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, наука и технологии, здоровье, москва, россия, ран, болезнь альцгеймера
В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера

Испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера начаты в Москве

16:22 14.05.2026
 
© Fotolia/ kasto / Перейти в фотобанкУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории
© Fotolia/ kasto
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания, заявил замдиректора института, член-корреспондент РАН Владимир Митькевич.

"Причину возникновения этого заболевания мы, по большому счету, до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид ... и белок тау внутриклеточный", – цитирует Митькевича РИА Новости.

Таким образом, по словам ученого, любой из этих "китов" может спровоцировать возникновение болезни Альцгеймера.
"Надо сказать, что когда мы уже наблюдаем проявление на физиологическом уровне нарушения когнитивных функций, то, по большому счету, болезнь поздно лечить, ее можем только приостанавливать. Поэтому важно определять предтечи заболевания где-то на ранних стадиях", – объяснил замдиректора института.
Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.
"Этот тетрапептид уже прошел доклинические испытания и перешел в первую фазу клиники, все происходит на базе РНИМУ (Российский национальный исследовательский медицинский университет – ред.) имени Пирогова. Это такая большая комплексная работа, которая сейчас, я надеюсь, дойдет до своего финала", – подытожил ученый.
Разработанный препарат предполагается вводить пациенту подкожно или интерназально.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНаука и технологииЗдоровьеМоскваРоссияРАНБолезнь Альцгеймера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
16:32Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
16:22В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
16:09Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
15:58Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
15:45В Армянске мужчина в ходе ссоры зарезал гражданскую жену
15:40ОПК России уверенно выполняет гособоронзаказ – Путин
15:30Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты
15:21Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина
15:10Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня
14:48В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
14:15Яна Лантратова избрана омбудсменом РФ
14:13Госдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%
14:01Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение
13:50Почти 1200 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
13:38Когда восстановят поврежденные взрывом многоэтажки в Севастополе
Лента новостейМолния