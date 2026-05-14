В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России - РИА Новости Крым, 14.05.2026
В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
В Крым на оздоровление приедут 1 149 детей из приграничных территорий РФ – из Курской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Отдыхать дети будут за счет средств из местного бюджета.
2026-05-14T08:09
РИА Новости Крым
08:09 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крым на оздоровление приедут 1 149 детей из приграничных территорий РФ – из Курской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Отдыхать дети будут за счет средств из местного бюджета. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник управления допобразования, воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобраза республики Александра Шелухина.
"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова мы принимаем на отдых и оздоровление за счет средств бюджета Республики Крым детей из приграничных территорий. В этом году к нам приедут дети из Курской области, а также из Херсонской области, из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего 1 149 детей", – сообщила спикер.
По ее словам, Крым ежегодно принимает детей практически из всех регионов России. "По данным мониторинга, более 30 тысяч детей из других субъектов страны приедут на отдых и оздоровление в загородные лагеря, загруженность которых сегодня составляет 90%", – отметила начальник управления.
При этом МДЦ "Артек" в эту статистику не входит, поскольку как лагерь федерального значения принимает тоже большое количество детей по квотам из разных субъектов.
Также Шелухина сообщила, что согласно принятому Совмином Крыма постановлению об утверждении средней стоимости путевки, приобретаемой за счет средств бюджета Республики Крым, она составляет в текущем году 52 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Крыму планируется оздоровить свыше 61 тысячи детей, живущих в республике.
В Крым, а также в другие регионы страны этим летом на отдых отправятся около 40 тысяч детей из Курской области. Первые 50 счастливчиков уже наслаждаются отдыхом на черноморском побережье в "Орленке". Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании в правительстве РФ сообщал, что в этом году в летней оздоровительной кампании будет задействовано более 40 тысяч организаций, что позволит принять 5,75 млн детей. Он заявил, что в преддверии нового туристического сезона обеспечение безопасности и доступности детского отдыха является приоритетной задачей. В Крыму уже идут проверки готовности детских лагерей к началу летней оздоровительной кампании 2026.
