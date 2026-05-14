В Большой Ялте громко - что происходит
На Южном берегу Крыма в Оливе 14 мая будет громко из-за учебных стрельб

10:49 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Звуки стрельб на Южном берегу Крыма, которые жители и гости полуострова могут слышать 14 мая, связаны с учениями. Об этом сообщает администрация города.
"Уважаемые жители и гости Ялты! Сегодня с 11:00 до 13:00 в районе поселка Олива будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Людей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать полуостров беспилотниками, а также безэкипажными катерами.
В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
