https://crimea.ria.ru/20260514/ushla-iz-zhizni-pisatelnitsa-zoya-boguslavskaya-1155997933.html
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
14 мая в возрасте 102 лет скончалась вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Об этом сообщили в центре Вознесенского. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:33
2026-05-14T11:33
2026-05-14T11:33
утраты
литература
культура
искусство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155996899_0:121:2841:1719_1920x0_80_0_0_434d87d5d47e19203c3330fd2fdb5fe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 мая в возрасте 102 лет скончалась вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Об этом сообщили в центре Вознесенского.Зоя Богуславская - театральный и кинокритик, писатель. Родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Была почетным членом Российской академии художеств и Заслуженным работником культуры РФ.В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, спустя два года закончила аспирантуру Института истории искусства Академии наук СССР.С 1950 года работала редактором в издательстве "Советский писатель", читала лекции в Московском высшем театральном училище, руководила отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям. Дебютировала в литературе в 1967 году с повестью "И завтра". Также является автором двухтомника "Зазеркалье", сборников "Вымышленное", "Невымышленное", "Предсказание". Была автором проекта публикаций "Золотой коллекции "Триумфа".В 1960-е годы создала Ассоциацию женщин-писательниц в России, автор проекта учреждения первой в России Независимой премии "Триумф" во всех видах искусства.Была одной из учредителей и председателем Независимого благотворительного фонда имени поэта Андрея Вознесенского, премии "Парабола". Автор идеи создания Центра Вознесенского.В 2024 году удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155996899_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_76a4235d9f63eb8fa876da2895a77da6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, литература, культура, искусство
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
Вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 мая в возрасте 102 лет скончалась вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Об этом сообщили в центре Вознесенского.
"Зои Борисовны не стало", - цитирует сообщение РИА Новости.
Зоя Богуславская - театральный и кинокритик, писатель. Родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Была почетным членом Российской академии художеств и Заслуженным работником культуры РФ.
В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, спустя два года закончила аспирантуру Института истории искусства Академии наук СССР.
С 1950 года работала редактором в издательстве "Советский писатель", читала лекции в Московском высшем театральном училище, руководила отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям.
Дебютировала в литературе в 1967 году с повестью "И завтра". Также является автором двухтомника "Зазеркалье", сборников "Вымышленное", "Невымышленное", "Предсказание". Была автором проекта публикаций "Золотой коллекции "Триумфа".
В 1960-е годы создала Ассоциацию женщин-писательниц в России, автор проекта учреждения первой в России Независимой премии "Триумф" во всех видах искусства.
Была одной из учредителей и председателем Независимого благотворительного фонда имени поэта Андрея Вознесенского, премии "Парабола". Автор идеи создания Центра Вознесенского.
В 2024 году удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.