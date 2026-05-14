Рейтинг@Mail.ru
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/ushla-iz-zhizni-pisatelnitsa-zoya-boguslavskaya-1155997933.html
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
14 мая в возрасте 102 лет скончалась вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Об этом сообщили в центре Вознесенского. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:33
2026-05-14T11:33
утраты
литература
культура
искусство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155996899_0:121:2841:1719_1920x0_80_0_0_434d87d5d47e19203c3330fd2fdb5fe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 мая в возрасте 102 лет скончалась вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Об этом сообщили в центре Вознесенского.Зоя Богуславская - театральный и кинокритик, писатель. Родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Была почетным членом Российской академии художеств и Заслуженным работником культуры РФ.В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, спустя два года закончила аспирантуру Института истории искусства Академии наук СССР.С 1950 года работала редактором в издательстве "Советский писатель", читала лекции в Московском высшем театральном училище, руководила отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям. Дебютировала в литературе в 1967 году с повестью "И завтра". Также является автором двухтомника "Зазеркалье", сборников "Вымышленное", "Невымышленное", "Предсказание". Была автором проекта публикаций "Золотой коллекции "Триумфа".В 1960-е годы создала Ассоциацию женщин-писательниц в России, автор проекта учреждения первой в России Независимой премии "Триумф" во всех видах искусства.Была одной из учредителей и председателем Независимого благотворительного фонда имени поэта Андрея Вознесенского, премии "Парабола". Автор идеи создания Центра Вознесенского.В 2024 году удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155996899_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_76a4235d9f63eb8fa876da2895a77da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, литература, культура, искусство
Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская

Вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская умерла в возрасте 102 лет

11:33 14.05.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПисательница Зоя Богуславская
Писательница Зоя Богуславская - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 мая в возрасте 102 лет скончалась вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница Зоя Богуславская. Об этом сообщили в центре Вознесенского.
"Зои Борисовны не стало", - цитирует сообщение РИА Новости.
Зоя Богуславская - театральный и кинокритик, писатель. Родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Была почетным членом Российской академии художеств и Заслуженным работником культуры РФ.
В 1948 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, спустя два года закончила аспирантуру Института истории искусства Академии наук СССР.
С 1950 года работала редактором в издательстве "Советский писатель", читала лекции в Московском высшем театральном училище, руководила отделом литературы в комитете по Ленинским и Государственным премиям.
Дебютировала в литературе в 1967 году с повестью "И завтра". Также является автором двухтомника "Зазеркалье", сборников "Вымышленное", "Невымышленное", "Предсказание". Была автором проекта публикаций "Золотой коллекции "Триумфа".
В 1960-е годы создала Ассоциацию женщин-писательниц в России, автор проекта учреждения первой в России Независимой премии "Триумф" во всех видах искусства.
Была одной из учредителей и председателем Независимого благотворительного фонда имени поэта Андрея Вознесенского, премии "Парабола". Автор идеи создания Центра Вознесенского.
В 2024 году удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыЛитератураКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением
13:19Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии
13:10Армия России освободила Николаевку
13:06По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"
12:45Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
12:23Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
12:15Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине
12:01Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
11:53Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
11:46Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
11:33Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
11:26Удары по Украине сегодня: Киев и 11 областей обесточены
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
Лента новостейМолния