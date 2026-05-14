Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
2026-05-14T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Территория Украины превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, взрывной рост этого производства начался после начала специальной военной операции. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.Он отметил, что Украина стала пристанищем для крупных наркокартелей, которые характеризуются высоким уровнем организованности, разветвленной структурой и значительными финансовыми ресурсами. Еще одна их отличительная черта – тесные и взаимовыгодные связи с украинскими властями, указал Любинский.Замминистра подчеркнул, что украинские спецслужбы используют наркобизнес, чтобы целенаправленно причинять вред гражданам России. Правоохранительные органы РФ постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины нарколабораторий и сетей наркосбыта.Он уточнил, что в 2025 году были ликвидированы три такие лаборатории, производящие мефедрон на территории Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей."Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков. Киевские власти, банально стремясь получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения", - добавил замглавы МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в Подмосковье Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в РоссиюВ Севастополе силовики обнаружили в такси килограмм наркотиков
Украина превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий синтетических наркотиков – МИД
