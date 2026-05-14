Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира

16:52 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Территория Украины превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, взрывной рост этого производства начался после начала специальной военной операции. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.
"В условиях СВО на Украине наблюдается взрывной рост производства синтетических наркотиков, в частности катинона и незаконного метадона. Данные вещества используются как для покрытия растущего внутреннего сброса, так и в экспортных целях… На сегодняшний день территория Украины превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий по производству синтетических наркотиков ", - сказал дипломат.
Он отметил, что Украина стала пристанищем для крупных наркокартелей, которые характеризуются высоким уровнем организованности, разветвленной структурой и значительными финансовыми ресурсами. Еще одна их отличительная черта – тесные и взаимовыгодные связи с украинскими властями, указал Любинский.
Замминистра подчеркнул, что украинские спецслужбы используют наркобизнес, чтобы целенаправленно причинять вред гражданам России. Правоохранительные органы РФ постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины нарколабораторий и сетей наркосбыта.
Он уточнил, что в 2025 году были ликвидированы три такие лаборатории, производящие мефедрон на территории Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей.
"Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков. Киевские власти, банально стремясь получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения", - добавил замглавы МИД РФ.
