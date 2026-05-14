Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске

2026-05-14T17:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн.За медицинской помощью никто не обращался, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что на месте работают оперативные службы.Накануне в Белгородской области четверо мирных жителей были ранены при беспилотных ударах ВСУ.

