Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
При атаке ВСУ на Курскую область украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T17:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн.За медицинской помощью никто не обращался, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что на месте работают оперативные службы.Накануне в Белгородской области четверо мирных жителей были ранены при беспилотных ударах ВСУ.
курская область, александр хинштейн, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
