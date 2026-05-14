Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/ukrainskiy-dron-upal-i-vzorvalsya-na-detskoy-sportploschadke-v-rylske-1156017459.html
Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
При атаке ВСУ на Курскую область украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T17:37
2026-05-14T17:37
курская область
александр хинштейн
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн.За медицинской помощью никто не обращался, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что на месте работают оперативные службы.Накануне в Белгородской области четверо мирных жителей были ранены при беспилотных ударах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненыеКиев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИДБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, александр хинштейн, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске

Украинский беспилотник упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске

17:37 14.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Курскую область украинский беспилотник упал и взорвался на спортплощадке в Рыльске, когда там играли дети, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Подлые атаки ВСУ. Сегодня в Рыльске вражеский БПЛА упал на спортивную площадку и взорвался. К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться", написал губернатор в своем канале в МАКС.
За медицинской помощью никто не обращался, подчеркнул глава региона. И проинформировал, что на месте работают оперативные службы.
Накануне в Белгородской области четверо мирных жителей были ранены при беспилотных ударах ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
Киев никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства - МИД
Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
 
Курская областьАлександр ХинштейнНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
18:52Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
18:35Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
18:22Глава "АвтоВАЗа" допустил появление беспилотных Lada
18:10Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
17:52Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО
17:37Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
16:32Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
16:22В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
16:09Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
15:58Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
15:45В Армянске мужчина в ходе ссоры зарезал гражданскую жену
15:40ОПК России уверенно выполняет гособоронзаказ – Путин
15:30Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты
15:21Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина
Лента новостейМолния