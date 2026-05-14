Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
2026-05-14T17:16
Киев продает западное оружие террористам в ряде стран Африки и в Сирии – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины
"Эта преступная по сути деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, в Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, в Чаде", – сказал Любинский.
Любинский также отметил, что спецслужбы Британии, Франции и других стран НАТО, также причастные к незаконным оружейным потокам, оказывают содействие Украине в Сахаро-Сахельском регионе Африки.
"Масштабные поставки вооружений Украине в условиях тотальной коррумпированности режима Зеленского привели к многократному росту незаконного оборота оружия. Превалирующая его часть не доходит до фронта", – добавил замминистра.
Дипломат указал, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке.
Беспрецедентный незаконный оборот стрелкового оружия с территории Украины, затронувший почти все континенты представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подчеркнул Любинский.
