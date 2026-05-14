Рейтинг@Mail.ru
Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/ukraina-prodaet-zapadnoe-oruzhie-terroristam-v-afrike-i-sirii--mid-1156012343.html
Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
Поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T17:16
2026-05-14T17:16
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
оружие
поставки западного оружия украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136255201_77:220:1202:853_1920x0_80_0_0_c3ab3a90e417ea889b27067e8c5b62ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории УкраиныЛюбинский также отметил, что спецслужбы Британии, Франции и других стран НАТО, также причастные к незаконным оружейным потокам, оказывают содействие Украине в Сахаро-Сахельском регионе Африки.Дипломат указал, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке.Беспрецедентный незаконный оборот стрелкового оружия с территории Украины, затронувший почти все континенты представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подчеркнул Любинский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова торговать оружием: что задумал ЗеленскийПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – ЛавровЧасть западного оружия на Украине украли и пытались продать
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136255201_189:196:1065:853_1920x0_80_0_0_e90322b81a0d318df41611ab93443ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, оружие, поставки западного оружия украине
Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД

Киев продает западное оружие террористам в ряде стран Африки и в Сирии – МИД

17:16 14.05.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийНаемники
Наемники
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины

"Эта преступная по сути деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, в Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, в Чаде", – сказал Любинский.

Любинский также отметил, что спецслужбы Британии, Франции и других стран НАТО, также причастные к незаконным оружейным потокам, оказывают содействие Украине в Сахаро-Сахельском регионе Африки.
"Масштабные поставки вооружений Украине в условиях тотальной коррумпированности режима Зеленского привели к многократному росту незаконного оборота оружия. Превалирующая его часть не доходит до фронта", – добавил замминистра.
Дипломат указал, что киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, в том числе в подготовке боевиков для борьбы против законных правительств, особенно в Африке.
Беспрецедентный незаконный оборот стрелкового оружия с территории Украины, затронувший почти все континенты представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подчеркнул Любинский.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
 
НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаОружиеПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
16:32Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
16:22В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
16:09Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
15:58Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
15:45В Армянске мужчина в ходе ссоры зарезал гражданскую жену
15:40ОПК России уверенно выполняет гособоронзаказ – Путин
15:30Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты
15:21Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина
15:10Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня
14:48В Севастополе в разгаре сезон сбора клубники в теплицах
14:15Яна Лантратова избрана омбудсменом РФ
14:13Госдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%
14:01Вакцина от рака - первые пять пациентов получили препарат и проходят лечение
13:50Почти 1200 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
13:38Когда восстановят поврежденные взрывом многоэтажки в Севастополе
Лента новостейМолния