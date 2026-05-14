Удары по Украине сегодня: Киев и 11 областей обесточены - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Удары по Украине сегодня: Киев и 11 областей обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества после серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Укрэнерго.Кроме того, света нет в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областей.Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что массированные удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели на Оболоне, а также в Дарницком, Шевченковском, Соломянском и других районах. Город частично остался без воды.
Удары по Украине сегодня: Киев и 11 областей обесточены

На Украине в 11 областях наступил блэкаут после массированных ударов

11:26 14.05.2026
 
Украинские пожарные работают на месте взрывов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества после серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Укрэнерго.

"После массированной атаки на объекты критической инфраструктуры и энергетического сектора на утро четверга обесточены потребители в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и сам Киев", - говорится в сообщении.

Кроме того, света нет в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областей.
Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что массированные удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины.
По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели на Оболоне, а также в Дарницком, Шевченковском, Соломянском и других районах. Город частично остался без воды.
