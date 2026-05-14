Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение
2026-05-14T21:39
На главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов. Им нужна подконтрольная Украина, а не человек, который сегодня сорвался с цепи из-за страха. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Гость эфира не верит в то, что к нынешней активизации давления на Зеленского и его ближайшее окружение причастен президент Соединенных Штатов.
"Я весьма скептически отношусь к свободе действий американских президентов. Хотя Дональд Трамп и выходящий из ряда вон в широком смысле этого слова и даже в буквальном, и по этой причине могут быть такими и желания Трампа. Но вот спецслужбы, на мой взгляд, не настолько подчиняются президенту, сколько являются инструментом в руках глобалистов", – высказал мнение эксперт.
По словам Шатрова, речь идет не о некоем "мировом правительстве" из конспирологической теории заговора, а о вполне реальных людях, которые управляют миром из разных стран с помощью определенных сил и средств.
Россия и Китай им не даются, поэтому конфликтов все больше, и они все горячее, причем некоторые непредсказуемы, как и события в руководящих кругах стран, раздираемых противоречиями и войной, добавил гость эфира. Именно эти силы сегодня и атакуют главу киевского режима и его клику, пытаясь угомонить зарвавшегося от страха Зеленского.
"И глобалисты... конечно, заинтересованы в том, чтобы одной из стран, которая сейчас у них попала под раздачу – это Украина – управляли более контролируемые личности. А Зеленский действительно сорвался с цепи, понимая, что судьба у него незавидная", – считает политолог.
По мнению Шатрова, сегодня Зеленским управляет прежде всего именно страх, поскольку он уже хорошо понимает, что "окунул страну в хаос, а смены ему не видно", и когда ситуация будет близка к завершению – за ним придут.
"Когда-то в начале его (Зеленского – ред.) безумия эксперты часто напоминали ему судьбу его некогда друга Саакашвили (Михаил, экс-президент Грузии – ред.). Тот печально на своей родине заканчивает свою биографию. Но это лучший вариант, на самом деле. А у Зеленского, мне кажется, все еще тревожнее, и он это понимает. Не удастся ему на старости лет в кресле-качалке своим внукам рассказывать, как он управлял когда-то Украиной. Он просто не доживет", – поделился мнением Шатров.
Поэтому сегодня в условиях ужесточения ответных ударов ВС РФ по Украине на атаки ВСУ Зеленский, конечно, может, в том числе, прятаться в Европе под видом неких визитов и участия в мероприятиях, где его никто не ждет, но боится он не только российской ракеты.
"Глобалисты найдут его (Зеленского – ред.) в любой части мира. Ему уже никуда не скрыться, нельзя сделать пластическую операцию и спрятаться где-то", – подытожил эксперт.
Ранее вероятность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне уголовного дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака прокомментировал
зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
