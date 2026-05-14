Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение

2026-05-14T21:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На главу киевского режима Владимира Зеленского и его клику руками спецслужб США начали охоту спонсоры украинского конфликта из команды глобалистов. Им нужна подконтрольная Украина, а не человек, который сегодня сорвался с цепи из-за страха. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Гость эфира не верит в то, что к нынешней активизации давления на Зеленского и его ближайшее окружение причастен президент Соединенных Штатов.По словам Шатрова, речь идет не о некоем "мировом правительстве" из конспирологической теории заговора, а о вполне реальных людях, которые управляют миром из разных стран с помощью определенных сил и средств.Россия и Китай им не даются, поэтому конфликтов все больше, и они все горячее, причем некоторые непредсказуемы, как и события в руководящих кругах стран, раздираемых противоречиями и войной, добавил гость эфира. Именно эти силы сегодня и атакуют главу киевского режима и его клику, пытаясь угомонить зарвавшегося от страха Зеленского.По мнению Шатрова, сегодня Зеленским управляет прежде всего именно страх, поскольку он уже хорошо понимает, что "окунул страну в хаос, а смены ему не видно", и когда ситуация будет близка к завершению – за ним придут.Поэтому сегодня в условиях ужесточения ответных ударов ВС РФ по Украине на атаки ВСУ Зеленский, конечно, может, в том числе, прятаться в Европе под видом неких визитов и участия в мероприятиях, где его никто не ждет, но боится он не только российской ракеты.Ранее вероятность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского на фоне уголовного дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака прокомментировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

