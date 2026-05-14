https://crimea.ria.ru/20260514/strelba-i-vzryvy-vdol-poberezhya-v-sevastopole-do-nochi-budut-idti-ucheniya-1155998369.html
Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
В Севастополе военные флота тренируются уничтожать диверсантов. Вдоль побережья в четверг до ночи будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:46
2026-05-14T11:46
2026-05-14T11:46
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
учения
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268403_0:9:1218:694_1920x0_80_0_0_a962c4bfd679891e5ef2b03fb952f91d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные флота тренируются уничтожать диверсантов. Вдоль побережья в четверг до ночи будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, уточнил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268403_141:0:1077:702_1920x0_80_0_0_25f20d0df520fc8edb67a0e9357c3bac.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, армия и флот, учения, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой и гранатометанием вдоль побережья