Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
2026-05-14T11:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные флота тренируются уничтожать диверсантов. Вдоль побережья в четверг до ночи будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, уточнил губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой и гранатометанием вдоль побережья

© Министерство обороны РФ. Учения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные флота тренируются уничтожать диверсантов. Вдоль побережья в четверг до ночи будут слышны неоднократные взрывы и стрельба. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства – ред.)", - написал он в МАКС.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, уточнил губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
