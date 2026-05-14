Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
В Крыму спасатели к началу курортного сезона исследуют берег и акваторию 349 пляжей, уже проверены 320 пляжных территорий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели к началу курортного сезона исследуют берег и акваторию 349 пляжей, уже проверены 320 пляжных территорий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Матросы-спасатели уже прошли обучение и готовы к курортному сезону, добавил он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что большинство пляжей Севастополя, которые примут гостей этим летом, уже обследованы водолазами, но непосредственно перед стартом купального сезона будет проведено повторное обследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроныКак готовят пляжи Крыма к курортному сезонуГлава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
