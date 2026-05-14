Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг
Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг
2026-05-14T00:01
00:01 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивая погода, обусловленная влиянием атмосферных фронтальных разделов атлантического циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем 14 мая порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+13; днем +16…+21, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17…+19 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха в ночные часы +11...+14, днем +16...+18 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
