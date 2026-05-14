Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.05.2026

В этом году шесть детских школ искусств получат финансирование на общую сумму более 23 миллионов рублей для приобретения необходимого для учебного процесса.

2026-05-14T07:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В этом году шесть детских школ искусств получат финансирование на общую сумму более 23 миллионов рублей для приобретения необходимого для учебного процесса. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.Она отметила, что вопрос организации работу детских школ искусств был поднят на недавно прошедшем совещании регионов ЮФО с министерством культуры Российской Федерации.Также она упомянула проект "Земский работник культуры", который реализуется в том числе и в Республике Крым."В том году к нам по этой программе переехали два педагога и стали преподавателями. В этом году у нас снова квота 10 мест по программе "Земский работник культуры" и тоже есть вакансии в детских школах искусств", – сказала спикер.

