Рейтинг@Mail.ru
Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/shkolam-iskusstv-kryma-vydelyat-23-milliona-rubley-1155980633.html
Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
В этом году шесть детских школ искусств получат финансирование на общую сумму более 23 миллионов рублей для приобретения необходимого для учебного процесса. Об... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T07:28
2026-05-14T07:28
новости
ольга бурова
минкульт крыма
крым
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/19/1114701973_0:45:3484:2005_1920x0_80_0_0_d76fc9c70d1545e5ab410297245f2a69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В этом году шесть детских школ искусств получат финансирование на общую сумму более 23 миллионов рублей для приобретения необходимого для учебного процесса. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.Она отметила, что вопрос организации работу детских школ искусств был поднят на недавно прошедшем совещании регионов ЮФО с министерством культуры Российской Федерации.Также она упомянула проект "Земский работник культуры", который реализуется в том числе и в Республике Крым."В том году к нам по этой программе переехали два педагога и стали преподавателями. В этом году у нас снова квота 10 мест по программе "Земский работник культуры" и тоже есть вакансии в детских школах искусств", – сказала спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье – министрВ Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублейИз Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/19/1114701973_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_1df5c98ee5b436b10b178f3add270b63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ольга бурова, минкульт крыма, крым, новости крыма, общество
Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей

Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей для учебного процесса

07:28 14.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФортепиано. Архивное фото
Фортепиано. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В этом году шесть детских школ искусств получат финансирование на общую сумму более 23 миллионов рублей для приобретения необходимого для учебного процесса. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.
Она отметила, что вопрос организации работу детских школ искусств был поднят на недавно прошедшем совещании регионов ЮФО с министерством культуры Российской Федерации.

"У каждого из представителей субъекта была возможность высказать, что нам сегодня нужно. Мы понимаем, что растут наши города, появляются новые жилищные комплексы, в которых, кроме общеобразовательных школ, должны появляться и детские школы искусств", – убеждена чиновник.

Также она упомянула проект "Земский работник культуры", который реализуется в том числе и в Республике Крым.
"В том году к нам по этой программе переехали два педагога и стали преподавателями. В этом году у нас снова квота 10 мест по программе "Земский работник культуры" и тоже есть вакансии в детских школах искусств", – сказала спикер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье – министр
В Крыму 20 земских работников культуры получат по миллиону рублей
Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
 
НовостиОльга БуроваМинкульт КрымаКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
06:09Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
00:01Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг
00:01В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день
22:01В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
21:52После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
21:44В центре Симферополя зазвучат марши и вальсы
21:2266 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:10Более 160 государств закупают продовольствие у России
20:55В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
20:40В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
Лента новостейМолния