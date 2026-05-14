Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня
Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай ждут глобальные последствия в случае проведения силовой операции в отношении Тайваня.Ранее в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
Китай ждут глобальные последствия в случае операции против Тайваня – Рубио

15:10 14.05.2026 (обновлено: 15:12 14.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай ждут глобальные последствия в случае проведения силовой операции в отношении Тайваня.
"Мы считаем, что попытка решить этот вопрос силой или чем-то подобным стала бы серьезной ошибкой. Последствия были бы глобальными, и не только со стороны США", – цитирует Рубио РИА Новости.
Ранее в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
