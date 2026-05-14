Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай ждут глобальные последствия в случае проведения силовой операции в отношении Тайваня.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Китай ждут глобальные последствия в случае проведения силовой операции в отношении Тайваня.Ранее в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлениемРоссия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР

