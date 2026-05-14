Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
Погранслужба ФСБ России возобновила пропуск через границу российских детей до 14 лет в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом заявили в МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Погранслужба ФСБ России возобновила пропуск через границу российских детей до 14 лет в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом заявили в МИД РФ.Такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года, добавили в МИД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Возобновлен выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении