Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Погранслужба ФСБ России возобновила пропуск через границу российских детей до 14 лет в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом заявили в МИД РФ.Такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года, добавили в МИД.
Возобновлен выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Погранслужба ФСБ России возобновила пропуск через границу российских детей до 14 лет в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом заявили в МИД РФ.
"По решению президента Российской Федерации Пограничная служба ФСБ России возобновила пропуск детей-граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству через границу России с Абхазией и Южной Осетией", – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
Такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года, добавили в МИД.
