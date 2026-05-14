https://crimea.ria.ru/20260514/raskryt-razmer-dnevnogo-zarabotka-odnogo-moshennicheskogo-koll-tsentra-1156011602.html

Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра

Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра

Ряд стран Евросоюза негласно сотрудничают с Киевом по размещению мошеннических колл-центров на своей территории. Доход от действий одного колл-центра в среднем... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T16:09

2026-05-14T16:09

2026-05-14T16:44

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

преступность

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_4b0fef0ec8db151797788837848cb4cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Ряд стран Евросоюза негласно сотрудничают с Киевом по размещению мошеннических колл-центров на своей территории. Доход от действий одного колл-центра в среднем составляет до одного миллиона долларов США в день. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории УкраиныПо словам Любинского, некоторые украинские чиновники и командиры, включая представителей нацбата "Азов"*, курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу, они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих ВСУ.Замминистра добавил, что спецслужбы Украины используют колл-центры для вовлечения гражданских лиц путем обмана или шантажа в диверсионно-террористическую деятельность на территории России. Под посулы быстрого и легкого заработка на эту преступную деятельность массово подсаживается и молодежь. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на территории Украины еще в 2024 году действовало около 1 500 центров телефонного мошенничества.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ярославской области задержали три группы пособников украинских мошенниковВ Крыму ликвидировали колл-центр украинских мошенниковСовременные западные вербовщики действуют по методичке фашистов – ФСБ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, преступность, мошенничество