Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
2026-05-14T16:09
2026-05-14T16:44
Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра

Доход только одного украинского колл-центра мошенников оценивается в 1 млн долларов в день

16:09 14.05.2026 (обновлено: 16:44 14.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Ряд стран Евросоюза негласно сотрудничают с Киевом по размещению мошеннических колл-центров на своей территории. Доход от действий одного колл-центра в среднем составляет до одного миллиона долларов США в день. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины

"Ряд государств-членов ЕС уже ведут негласное сотрудничество с Киевом по размещению колл-центров на своей территории и созданию необходимой инфраструктуры… Эти центры занимаются банальным грабежом рядовых граждан, в основном пенсионеров и несовершеннолетних и находятся под плотным контролем киевских властей. Доход от действий одного колл-центра в среднем составляет до 1 млн долларов США в день", – цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Любинского, некоторые украинские чиновники и командиры, включая представителей нацбата "Азов"*, курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки в тылу, они также участвуют в изъятии и продаже на черном рынке органов погибших и раненых военнослужащих ВСУ.
Замминистра добавил, что спецслужбы Украины используют колл-центры для вовлечения гражданских лиц путем обмана или шантажа в диверсионно-террористическую деятельность на территории России. Под посулы быстрого и легкого заработка на эту преступную деятельность массово подсаживается и молодежь. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на территории Украины еще в 2024 году действовало около 1 500 центров телефонного мошенничества.
*террористическая организация, запрещенная в России
