Рейтинг@Mail.ru
Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260514/radi-spaseniya-zhizni-boytsy-svo-uchat-takticheskoy-meditsine-v-sevastopole-1155995631.html
Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
В Севастополе для горожан организовали бесплатные курсы по тактической медицине. Обучают людей навыкам, которые могут спасти жизнь, волонтеры и военнослужащие... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T11:00
2026-05-14T11:00
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
медицина
участники сво
общество
волонтеры крыма
волонтеры
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155996201_0:38:961:578_1920x0_80_0_0_701bafb848224596e32fe4309f2e8aa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В Севастополе для горожан организовали бесплатные курсы по тактической медицине. Обучают людей навыкам, которые могут спасти жизнь, волонтеры и военнослужащие. Об этом РИА Новости Крым рассказал волонтер, инструктор по тактической медицине и организатор курсов Дмитрий Усков.Он отметил, что в городе-герое сознательные граждане еще несколько лет назад стали брать уроки по экстренной медпомощи. Однако понимание острой необходимости и практической значимости таких знаний у многих севастопольцев появилось после ночи на 27 апреля 2026 года после массированной атаки киевского режима. Тогда многие жители стали писать в авторский канал волонтера с просьбой поделиться умением спасать жизнь. Буквально за несколько дней пришло около 600 заявок. Идею организации тренингов для гражданского населения сразу поддержали военнослужащие.Сейчас Дмитрий с военнослужащими во второй раз проводят занятия для гражданских. Для них организован двухдневный курс базовой программы, которая рассчитанная на два часа.Курсы, организованные совместно с Черноморским флотом, бесплатны. Обучают практической части вместе с Дмитрием Усковым военные, имеющие не только медицинскую квалификацию, но и реальный опыт применения своих знаний в ходе боевых действий.Будучи инструктором по тактической медицине, в 2022 году Дмитрий в качестве волонтера отправился к бойцам на передовую с обучением. Он и его коллеги проводили профессиональные тренинги в полках. Именно тогда у многих его слушателей появилось желание не только стоять на защите Отечества, но и спасать таких же, как и они – военнослужащих, посвятивших свои жизни Родине."Весь 22-й год было обучение бойцов. А с 23-го работаем уже в Севастополе. На базе Черноморского флота удалось открыть Центр тактической медицины для военных. Тут инструкторы - это обычные военные, которые проявили инициативу. Они уже отрабатывали курсы, работали в теории и на практике. Потом отучились в медицинской академии", - рассказывает волонтер.После окончания Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге бойцы начали инструктировать личный состав как в своих частях, так и в смежных группировках. По словам Дмитрия, у инструкторов в силу служебных обязанностей довольно плотный график и пока удается выделять всего несколько часов. Ведь запрос на курсы есть и в государственных ведомствах, в том числе и силовых. Занятия подгоняют под график военных – на днях ребята уезжают в зону проведения СВО.Следующие двухдневные курсы, но уже 8-часовые, пройдут 30 и 31 мая. В первый день инструкторы обучат останавливать кровотечение, накладывать жгуты и бандажи, делать перевязки. Во второй – оказывать помощь пострадавшему с пневмотораксом, проводить эвакуацию и правильно собирать аптечку первой помощи.30 апреля губернатор Севастополя сообщил, что граждане массово хотят вступить в отряд самообороны "Севастополь". По его словам, сейчас количество мобильных огневых групп в регионе наращивается, поэтому этот вопрос на сегодня один из самых актуальных. Глава города поручил ввести добавочный многоканальный номер на горячей линии 122, чтобы все желающие смогли оставить свои заявки и пройти собеседование. Ранее глава города опубликовал пост, в котором призвал жителей горожан участвовать в защите города в мобильных огневых группах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155996201_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_776ca4a8865210ab220c46ba014b8d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, медицина, участники сво, общество, волонтеры крыма, волонтеры, новости севастополя
Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе

В Севастополе волонтер и военные СВО бесплатно обучают людей тактической медицине

11:00 14.05.2026
 
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В Севастополе для горожан организовали бесплатные курсы по тактической медицине. Обучают людей навыкам, которые могут спасти жизнь, волонтеры и военнослужащие. Об этом РИА Новости Крым рассказал волонтер, инструктор по тактической медицине и организатор курсов Дмитрий Усков.
Он отметил, что в городе-герое сознательные граждане еще несколько лет назад стали брать уроки по экстренной медпомощи. Однако понимание острой необходимости и практической значимости таких знаний у многих севастопольцев появилось после ночи на 27 апреля 2026 года после массированной атаки киевского режима. Тогда многие жители стали писать в авторский канал волонтера с просьбой поделиться умением спасать жизнь. Буквально за несколько дней пришло около 600 заявок. Идею организации тренингов для гражданского населения сразу поддержали военнослужащие.
© РИА Новости КрымБойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости Крым
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Сейчас Дмитрий с военнослужащими во второй раз проводят занятия для гражданских. Для них организован двухдневный курс базовой программы, которая рассчитанная на два часа.
"Наша цель помочь людям знаниями. Скажем так – "раздать Wi-Fi". К нам сегодня записалось около 70 человек. С ними как правило еще один-два человека приходят. И еще второй день столько же людей. Итого 500-600 человек обучим. Вот вся идея. Соответственно, если кто-то один, двое, трое или пятеро из них кого-то спасут, будет прекрасно", - рассказывает волонтер.
Курсы, организованные совместно с Черноморским флотом, бесплатны. Обучают практической части вместе с Дмитрием Усковым военные, имеющие не только медицинскую квалификацию, но и реальный опыт применения своих знаний в ходе боевых действий.
"Мы учим, как дожить до приезда скорой помощи. В целом, не рассказываем ничего секретного. Вся информация имеется в интернете. Можно зайти, посмотреть. Но на занятиях сразу отрабатываются практические навыки под руководством профессионалов", - отмечает Усков.
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Будучи инструктором по тактической медицине, в 2022 году Дмитрий в качестве волонтера отправился к бойцам на передовую с обучением. Он и его коллеги проводили профессиональные тренинги в полках. Именно тогда у многих его слушателей появилось желание не только стоять на защите Отечества, но и спасать таких же, как и они – военнослужащих, посвятивших свои жизни Родине.
"Весь 22-й год было обучение бойцов. А с 23-го работаем уже в Севастополе. На базе Черноморского флота удалось открыть Центр тактической медицины для военных. Тут инструкторы - это обычные военные, которые проявили инициативу. Они уже отрабатывали курсы, работали в теории и на практике. Потом отучились в медицинской академии", - рассказывает волонтер.
После окончания Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге бойцы начали инструктировать личный состав как в своих частях, так и в смежных группировках. По словам Дмитрия, у инструкторов в силу служебных обязанностей довольно плотный график и пока удается выделять всего несколько часов. Ведь запрос на курсы есть и в государственных ведомствах, в том числе и силовых. Занятия подгоняют под график военных – на днях ребята уезжают в зону проведения СВО.
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Бойцы СВО помогают жителям Севастополя освоить тактическую медицину
Следующие двухдневные курсы, но уже 8-часовые, пройдут 30 и 31 мая. В первый день инструкторы обучат останавливать кровотечение, накладывать жгуты и бандажи, делать перевязки. Во второй – оказывать помощь пострадавшему с пневмотораксом, проводить эвакуацию и правильно собирать аптечку первой помощи.
30 апреля губернатор Севастополя сообщил, что граждане массово хотят вступить в отряд самообороны "Севастополь". По его словам, сейчас количество мобильных огневых групп в регионе наращивается, поэтому этот вопрос на сегодня один из самых актуальных. Глава города поручил ввести добавочный многоканальный номер на горячей линии 122, чтобы все желающие смогли оставить свои заявки и пройти собеседование. Ранее глава города опубликовал пост, в котором призвал жителей горожан участвовать в защите города в мобильных огневых группах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольМедицинаУчастники СВООбществоВолонтеры КрымаВолонтерыНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
09:44Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
09:34На Украине арестовали Ермака
09:23Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам
09:10Крымский мост – обстановка на утро четверга
08:48Крымчанин с поддельной "корочкой" МВД попался на перевозке наркотиков
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Лента новостейМолния