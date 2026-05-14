Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе

В Севастополе для горожан организовали бесплатные курсы по тактической медицине. Обучают людей навыкам, которые могут спасти жизнь, волонтеры и военнослужащие...

2026-05-14T11:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В Севастополе для горожан организовали бесплатные курсы по тактической медицине. Обучают людей навыкам, которые могут спасти жизнь, волонтеры и военнослужащие. Об этом РИА Новости Крым рассказал волонтер, инструктор по тактической медицине и организатор курсов Дмитрий Усков.Он отметил, что в городе-герое сознательные граждане еще несколько лет назад стали брать уроки по экстренной медпомощи. Однако понимание острой необходимости и практической значимости таких знаний у многих севастопольцев появилось после ночи на 27 апреля 2026 года после массированной атаки киевского режима. Тогда многие жители стали писать в авторский канал волонтера с просьбой поделиться умением спасать жизнь. Буквально за несколько дней пришло около 600 заявок. Идею организации тренингов для гражданского населения сразу поддержали военнослужащие.Сейчас Дмитрий с военнослужащими во второй раз проводят занятия для гражданских. Для них организован двухдневный курс базовой программы, которая рассчитанная на два часа.Курсы, организованные совместно с Черноморским флотом, бесплатны. Обучают практической части вместе с Дмитрием Усковым военные, имеющие не только медицинскую квалификацию, но и реальный опыт применения своих знаний в ходе боевых действий.Будучи инструктором по тактической медицине, в 2022 году Дмитрий в качестве волонтера отправился к бойцам на передовую с обучением. Он и его коллеги проводили профессиональные тренинги в полках. Именно тогда у многих его слушателей появилось желание не только стоять на защите Отечества, но и спасать таких же, как и они – военнослужащих, посвятивших свои жизни Родине."Весь 22-й год было обучение бойцов. А с 23-го работаем уже в Севастополе. На базе Черноморского флота удалось открыть Центр тактической медицины для военных. Тут инструкторы - это обычные военные, которые проявили инициативу. Они уже отрабатывали курсы, работали в теории и на практике. Потом отучились в медицинской академии", - рассказывает волонтер.После окончания Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге бойцы начали инструктировать личный состав как в своих частях, так и в смежных группировках. По словам Дмитрия, у инструкторов в силу служебных обязанностей довольно плотный график и пока удается выделять всего несколько часов. Ведь запрос на курсы есть и в государственных ведомствах, в том числе и силовых. Занятия подгоняют под график военных – на днях ребята уезжают в зону проведения СВО.Следующие двухдневные курсы, но уже 8-часовые, пройдут 30 и 31 мая. В первый день инструкторы обучат останавливать кровотечение, накладывать жгуты и бандажи, делать перевязки. Во второй – оказывать помощь пострадавшему с пневмотораксом, проводить эвакуацию и правильно собирать аптечку первой помощи.30 апреля губернатор Севастополя сообщил, что граждане массово хотят вступить в отряд самообороны "Севастополь". По его словам, сейчас количество мобильных огневых групп в регионе наращивается, поэтому этот вопрос на сегодня один из самых актуальных. Глава города поручил ввести добавочный многоканальный номер на горячей линии 122, чтобы все желающие смогли оставить свои заявки и пройти собеседование. Ранее глава города опубликовал пост, в котором призвал жителей горожан участвовать в защите города в мобильных огневых группах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

