Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
В Крыму нетрезвый житель Евпатории за рулем BMW устроил дорожно-транспортное происшествие, в отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление... РИА Новости Крым, 14.05.2026
В Крыму пьяный водитель-рецидивист устроил ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму нетрезвый житель Евпатории за рулем BMW устроил дорожно-транспортное происшествие, в отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике
"Сотрудникам Госавтоинспекции города Саки, находившимся на маршруте патрулирования, поступило сообщение о ДТП на автодороге Славянское – Евпатория. По прибытию на место полицейские выявили 41-летнего евпаторийца, управлявшего автомобилем BMW и учинившего ДТП", - говорится в сообщении.
Водитель был с явными признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткость походки.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили на него административные материалы.
Также инспекторы ДПС установили, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Иномарку у владельца изъяли и поместили на спецстоянку.
