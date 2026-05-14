Рейтинг@Mail.ru
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260514/pyanyy-voditel-za-rulem-bmw-ustroil-dtp-na-zapade-kryma-1156001137.html
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
В Крыму нетрезвый житель Евпатории за рулем BMW устроил дорожно-транспортное происшествие, в отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T12:23
2026-05-14T12:23
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
происшествия
уголовный кодекс
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155998906_0:28:898:533_1920x0_80_0_0_3edf9992f6ed5765f6ca385609ba9ca2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму нетрезвый житель Евпатории за рулем BMW устроил дорожно-транспортное происшествие, в отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республикеВодитель был с явными признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткость походки.От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили на него административные материалы.Также инспекторы ДПС установили, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело.Иномарку у владельца изъяли и поместили на спецстоянку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли пять человек Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155998906_76:0:823:560_1920x0_80_0_0_c410c61b85afd11723a2ff03f547e58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма

В Крыму пьяный водитель-рецидивист устроил ДТП

12:23 14.05.2026
 
© МВД по Республике КрымПьяный водитель устроил ДТП на автодороге Славянское - Евпатория
Пьяный водитель устроил ДТП на автодороге Славянское - Евпатория
© МВД по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму нетрезвый житель Евпатории за рулем BMW устроил дорожно-транспортное происшествие, в отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике
"Сотрудникам Госавтоинспекции города Саки, находившимся на маршруте патрулирования, поступило сообщение о ДТП на автодороге Славянское – Евпатория. По прибытию на место полицейские выявили 41-летнего евпаторийца, управлявшего автомобилем BMW и учинившего ДТП", - говорится в сообщении.
Водитель был с явными признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткость походки.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили на него административные материалы.
Также инспекторы ДПС установили, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Иномарку у владельца изъяли и поместили на спецстоянку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в ДТП погибли пять человек
Погоня со стрельбой: в Крыму пьяный лихач уходил от ДПС по полям
Водитель под наркотиками сбил насмерть двух детей: суд вынес приговор
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике КрымПроисшествияУголовный кодексНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением
13:19Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии
13:10Армия России освободила Николаевку
13:06По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"
12:45Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
12:23Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
12:15Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине
12:01Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
11:53Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
11:46Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
11:33Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
11:26Удары по Украине сегодня: Киев и 11 областей обесточены
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
Лента новостейМолния