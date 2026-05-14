https://crimea.ria.ru/20260514/putin-nagradil-eks-gubernatora-bryanskoy-oblasti-ordenom-aleksandra-nevskogo-1156019440.html
Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Александра Невского. Награду ему вручил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T18:10
2026-05-14T18:10
2026-05-14T18:10
александр богомаз
новости
награды
владимир путин (политик)
брянская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155998506_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_aae96ae5e7132f8aacbb3f1847cffcb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Александра Невского. Награду ему вручил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в Центральном Федеральном округе Алексея Еремина.Накануне в Кремле сообщили, что Богомаз покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук.Кроме того, подал в отставку по собственному желанию глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев.Также экс-глава Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155998506_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_2710f6ca405a8d84191e5ba16c2f3b04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, новости, награды, владимир путин (политик), брянская область
Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
Экс-губернатор Брянской области Богомаз удостоен Ордена Александра Невского