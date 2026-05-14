Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Александра Невского. Награду ему вручил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Александра Невского. Награду ему вручил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в Центральном Федеральном округе Алексея Еремина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Александра Невского. Награду ему вручил президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя полномочного представителя президента в Центральном Федеральном округе Алексея Еремина.
"Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил деятельность Александра Васильевича Богомаза Орденом Александра Невского", – сказал Еремин на церемонии официального представления врио губернатора Егора Ковальчука в правительстве Брянской области.
Накануне в Кремле сообщили, что Богомаз покинул пост главы региона. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук.
Кроме того, подал в отставку по собственному желанию глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Указом президента временно исполняющими обязанности губернатора региона назначен Александр Шуваев.
Также экс-глава Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы.
