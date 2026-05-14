Почти 1200 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери

2026-05-14T13:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили около 1200 боевиков, около 30 единиц тяжелой бронетехники и артиллерийских орудий, 390 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял 215 военнослужащих, 14 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили более 150 боевиков, две бронемашины, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также уничтожены пять станций РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка ДНР. Разбиты формирования противника в районах восьми населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 115 солдат и офицеров, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формированиям противника потерпели поражения в районах 10 населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 350 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены более 60 военных ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, гаубица и две станции РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 390 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"Страшные потери Киева растут – армия России идет впередАрмия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ

