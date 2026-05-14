Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине

2026-05-14T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США препятствуют участию Европы в переговорном процессе по Украине, поскольку политика администрации американского лидера Дональда Трампа направлена в том числе на максимальное ограничение субъектности Евросоюза. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News заявил, что только Штаты способны быть посредником для урегулирования по Украине, но если есть иные желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться. Он также выразил надежду, что Москва и Киев вскоре возобновят диалог по урегулированию на Украине."Политика США сейчас направлена на ограничение европейской субъектности. Трамп и его окружение уничижительно отзываются о Европе, выдвигают в ее адрес различные требования и даже определенные санкции, и всячески демонстрируют Европе, что если она хочет участвовать в решении каких-то международных проблем, то только через США, которые являются главными защитниками и партнерами ЕС", - сказал политолог.По его мнению, американцы не хотят подключения Европы к украинскому урегулированию еще и потому, чтобы не делить с ней лавры миротворца, если процесс завершится результативно.Кроме того, в Вашингтоне небезосновательно опасаются того, что европейцы будут лишь имитировать миротворческую деятельность, но в какой-то момент сорвут процесс урегулирования каким-либо антироссийским выпадом, как это уже ранее неоднократно происходило, добавил Шатилов.По словам политолога, в РФ также весьма скептически относятся к предложению европейцев о переговорах, поскольку они неоднократно срывали договоренности, как в случаях с Минскими соглашениями 2014-2015 годов и стамбульского договора 2022 года.При этом Европа жаждет стать участником украинского урегулирования, поскольку ее очень беспокоит перспектива того, что России и США удастся договориться, и киевский режим Владимира Зеленского, на который ЕС делает основную ставку, будет поставлен перед фактом серьезных уступок. В этой ситуации Европа останется не у дел, и никто их интересы учитывать не станет, пояснил Шатилов.Возобновление диалога Европы и РоссииВ европейских странах в последнее время все чаще призывают возобновить диалог с Россией. В частности, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает это с членами блока. Глава МИД Швеции Мария Стенергард 11 мая в интервью порталу Euronews заявила, что переговоры с РФ в будущем окажутся неизбежными.Президент Словакии Петер Пеллегрини 12 мая по итогам встречи с лидерами Чехии и Австрии заявил о необходимости налаживания диалога между Евросоюзом и Россией. Он также согласился с мнением, что необходимо найти представителя ЕС, который представлял бы Брюссель на таких переговорах с Москвой. По словам Пеллегрини, это будет непросто, но в противном случае Европа останется лишь пассивным наблюдателем переговоров России, Украины и США.Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами 9 мая выражал надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. При этом российский лидер назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС. Но Путин отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.Глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры Шредера и допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой.

переговоры, россия, украина, европа, политика, мнения, александр шатилов