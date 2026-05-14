По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами" - РИА Новости Крым, 14.05.2026
По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"
ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ОПК Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2026
удары по украине
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
13:06 14.05.2026 (обновлено: 13:14 14.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ОПК Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Как ранее сообщил вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, повреждения получили, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникли пожары. О массированной атаке сообщил и мэр украинской столицы Виталий Кличко.
После серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества.
