По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"

ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ОПК Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2026-05-14T13:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по предприятиям ОПК Украины и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что удар нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РоссииЦели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Как ранее сообщил вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, повреждения получили, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникли пожары. О массированной атаке сообщил и мэр украинской столицы Виталий Кличко.После серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества.

