Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день

Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпин и Дональда Трампа. Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам. Вакцина от рака и... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T22:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпин и Дональда Трампа. Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам. Вакцина от рака и испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера. Госдума отвергла предложение поднять тарифы на ЖКХ. На Украине арестовали экс-главу офиса Зеленского – Андрея Ермака.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги переговоров Си и ТрампаПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.В итоговом заявлении Белого дома отметили, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Лидеры государств также обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.Массированная атака на УкраинуВ ночь на 14 мая Украина оказалась под массированным ударом: повреждены объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. О повреждении линий электропередач в Хмельницкой области сообщил глава обладминистрации Сергей Тюрин.Также Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества после серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, свет исчез в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областей.Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что массированные удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины.Новые вакцины и разработки российского здравоохраненияРоссийскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Еще 30 пациентов ее ожидают, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания. Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.Госдума не захотела увеличивать тарифы на ЖКХГосдума не согласилась с прогнозным предложением Минэкономразвития увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5% до 2029 года. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с одной стороны Минэкономразвития говорит о снижении инфляции до 5% к концу года, а с другой стороны прогнозирует двукратный рост тарифов относительно инфляции.Ермак под арестомВысший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании денег при элитной стройке под Киевом. Он арестован с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Его подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен на строительстве в поселке Козин в Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

