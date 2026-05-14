Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/peregovory-si-s-trampom-i-massirovannyy-udar-po-ukraine-glavnoe-za-den-1156018939.html
Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день
Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день
Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпин и Дональда Трампа. Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам. Вакцина от рака и... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T22:07
2026-05-14T22:07
крым
новости
общество
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156002770_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_847b43cb90242ff047bfbf2b8a81c9c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпин и Дональда Трампа. Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам. Вакцина от рака и испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера. Госдума отвергла предложение поднять тарифы на ЖКХ. На Украине арестовали экс-главу офиса Зеленского – Андрея Ермака.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги переговоров Си и ТрампаПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.В итоговом заявлении Белого дома отметили, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Лидеры государств также обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.Массированная атака на УкраинуВ ночь на 14 мая Украина оказалась под массированным ударом: повреждены объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. О повреждении линий электропередач в Хмельницкой области сообщил глава обладминистрации Сергей Тюрин.Также Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества после серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, свет исчез в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областей.Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что массированные удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины.Новые вакцины и разработки российского здравоохраненияРоссийскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Еще 30 пациентов ее ожидают, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания. Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.Госдума не захотела увеличивать тарифы на ЖКХГосдума не согласилась с прогнозным предложением Минэкономразвития увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5% до 2029 года. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с одной стороны Минэкономразвития говорит о снижении инфляции до 5% к концу года, а с другой стороны прогнозирует двукратный рост тарифов относительно инфляции.Ермак под арестомВысший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании денег при элитной стройке под Киевом. Он арестован с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Его подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен на строительстве в поселке Козин в Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260514/o-chem-i-pochemu-si-tszinpin-predupredil-trampa--mnenie-1156019805.html
https://crimea.ria.ru/20260514/ukraina-prodaet-zapadnoe-oruzhie-terroristam-v-afrike-i-sirii--mid-1156012343.html
https://crimea.ria.ru/20260514/dorogu-alushta-yalta-remontiruyut-s-otstavaniem-ot-grafika---gotsanyuk-1156011729.html
https://crimea.ria.ru/20260514/vyekhal-na-krasnyy-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-s-trolleybusom-v-simferopole-1156017652.html
https://crimea.ria.ru/20260514/sudba-u-nego-nezavidnaya-kto-nachal-okhotu-na-zelenskogo--mnenie-1156020964.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156002770_88:0:997:682_1920x0_80_0_0_2004c2ed07e9eec10f2ff535f94faca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, общество, в мире, главное за день
Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день

Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине – главное за день

22:07 14.05.2026
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп стоит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Президент США Дональд Трамп стоит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Переговоры лидеров Китая и США Си Цзиньпин и Дональда Трампа. Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам. Вакцина от рака и испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера. Госдума отвергла предложение поднять тарифы на ЖКХ. На Украине арестовали экс-главу офиса Зеленского – Андрея Ермака.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Итоги переговоров Си и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.
В итоговом заявлении Белого дома отметили, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Лидеры государств также обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.
Председатель КНР Си Цзиньпин
19:16
О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение

Массированная атака на Украину

В ночь на 14 мая Украина оказалась под массированным ударом: повреждены объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. О повреждении линий электропередач в Хмельницкой области сообщил глава обладминистрации Сергей Тюрин.
Также Киев и одиннадцать областей Украины в четверг остались без электричества после серии мощных взрывов и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, свет исчез в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областей.
Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что массированные удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины.
Наемники
17:16
Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД

Новые вакцины и разработки российского здравоохранения

Российскую вакцину от колоректального рака получили пять пациентов, они находятся на лечении. Еще 30 пациентов ее ожидают, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Клиническая эффективность вакцины от колоректального рака будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.
Разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта Российской академии наук препарат для лечения болезни Альцгеймера уже проходит клинические испытания. Институт развивает перспективное лечение болезни Альцгеймера посредством блокирования патогенного действия неправильных, уже модифицированных белков или пептидов на ранних стадиях болезни, рассказал Митькевич.
Строительство дорог в Крыму
15:58Ситуация на дорогах Крыма
Дорогу Алушта – Ялта ремонтируют с отставанием от графика – Гоцанюк

Госдума не захотела увеличивать тарифы на ЖКХ

Госдума не согласилась с прогнозным предложением Минэкономразвития увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5% до 2029 года. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с одной стороны Минэкономразвития говорит о снижении инфляции до 5% к концу года, а с другой стороны прогнозирует двукратный рост тарифов относительно инфляции.
ДТП в Симферополе
17:22Ситуация на дорогах Крыма
Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе

Ермак под арестом

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании денег при элитной стройке под Киевом. Он арестован с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Его подозревают в отмывании более 460 миллионов гривен на строительстве в поселке Козин в Киевской области.
Владимир Зеленский
21:39
Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовостиОбществоВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
22:07Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день
21:39Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение
21:16Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
20:47Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро
20:23В МВФ назвали условие финансирования Украины
19:51Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
19:28Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
18:52Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
18:35Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
18:22Глава "АвтоВАЗа" допустил появление беспилотных Lada
18:10Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
17:52Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО
17:37Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
Лента новостейМолния