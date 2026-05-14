Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/peregovory-si-i-trampa-belyy-dom-vystupil-s-itogovym-zayavleniem-1156003167.html
Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением
Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением
Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T13:27
2026-05-14T13:27
си цзиньпин (председатель кнр)
дональд трамп
китай
сша
новости
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156002770_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_847b43cb90242ff047bfbf2b8a81c9c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.В Белом доме также проинформировали, что Трамп и Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.Как отмечается в заявлении, лидер Китая "выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти", чтобы уменьшить зависимость КНР от Ормузского пролива в будущем.Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.Сообщалось, что китайский лидер обратил внимание американского коллеги на то, что вопрос Тайваня может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию в переговорах США и КНР интересуют вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана Россия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
китай
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156002770_88:0:997:682_1920x0_80_0_0_2004c2ed07e9eec10f2ff535f94faca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
си цзиньпин (председатель кнр), дональд трамп, китай, сша, новости, политика
Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением

США и Китай выступают за свободный проход судов через Ормузский пролив – Белый дом

13:27 14.05.2026
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп стоит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Президент США Дональд Трамп стоит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.
"Обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного потока энергоносителей. Председатель Си также ясно обозначил позицию Китая против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование… Обе страны согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", - говорится в документе.
В Белом доме также проинформировали, что Трамп и Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.
Как отмечается в заявлении, лидер Китая "выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти", чтобы уменьшить зависимость КНР от Ормузского пролива в будущем.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.
Сообщалось, что китайский лидер обратил внимание американского коллеги на то, что вопрос Тайваня может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россию в переговорах США и КНР интересуют вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана
Россия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты
"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
 
Си Цзиньпин (председатель КНР)Дональд ТрампКитайСШАНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением
13:19Беспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии
13:10Армия России освободила Николаевку
13:06По Украине нанесен массированный удар "Кинжалами"
12:45Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
12:23Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
12:15Почему США не допускают Европу к переговорам по Украине
12:01Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
11:53Экс-глава Брянской области Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы
11:46Стрельба и взрывы вдоль побережья: в Севастополе до ночи будут идти учения
11:33Ушла из жизни писательница Зоя Богуславская
11:26Удары по Украине сегодня: Киев и 11 областей обесточены
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
Лента новостейМолния