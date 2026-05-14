Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен...

2026-05-14T13:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе своей встречи достигли понимания, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров двух лидеров.В Белом доме также проинформировали, что Трамп и Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество, расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, увеличение китайских инвестиций в промышленность США, борьбу с поставками компонентов для создания фентанила, а также закупки Китаем американской сельхозпродукции.Как отмечается в заявлении, лидер Китая "выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти", чтобы уменьшить зависимость КНР от Ормузского пролива в будущем.Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.Сообщалось, что китайский лидер обратил внимание американского коллеги на то, что вопрос Тайваня может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию в переговорах США и КНР интересуют вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана Россия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР

