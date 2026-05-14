Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T07:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте оказалась Москва с 14% одиночных бронирований мая. На втором Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 10% одиночных бронирований соответственно", – сказано в сообщении.В Москве стоимость размещения в сутки составляет в среднем в 3342 рубля, в Санкт-Петербурге –3290 рублей, в Сочи – 2193 рубля.Кроме того, в рейтинге – Краснодар, где в среднем за суточное размещение придется отдать 2918 рублей, Анапа – 2341 рубль, Калининград – 2909, Кисловодск – 3457 рублей.В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае 2026 года ранее вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь, выяснили аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для одиночных путешествий в мае
07:08 14.05.2026 (обновлено: 07:22 14.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва с 14% одиночных бронирований мая. На втором Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 12% и 10% одиночных бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Москве стоимость размещения в сутки составляет в среднем в 3342 рубля, в Санкт-Петербурге –3290 рублей, в Сочи – 2193 рубля.
Далее в рейтинге значится Ялта, со средней ценой за номер в 3076 рублей в сутки. Чаще всего туристы предпочитают останавливаться в курортной столице Крыма на 8 ночей. Также в лидерах – Алушта со средним чеком в 3444 рубля и средней продолжительностью отдыха в 6 ночей, и Севастополь – 1906 рублей за суточное размещение со средним количеством в пять ночевок.
Кроме того, в рейтинге – Краснодар, где в среднем за суточное размещение придется отдать 2918 рублей, Анапа – 2341 рубль, Калининград – 2909, Кисловодск – 3457 рублей.
В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей
в мае 2026 года ранее вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь, выяснили аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
