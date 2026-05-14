ОПК России уверенно выполняет гособоронзаказ – Путин
2026-05-14T15:40
15:40 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который заметно вырос с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России.
"Особые слова благодарности коллективам предприятий ОПК. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с начала СВО", – сказал глава государства.
Путин отметил, что предприятия российского ОПК смотрят вперед, пускают в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта.
"Вы делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил", – сказал российский лидер, обращаясь к машиностроителям.
Президент подчеркнул, что несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений они не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случае заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.
"Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз в 2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. А если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года", – добавил Путин.
