ОПК России уверенно выполняет гособоронзаказ – Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который заметно вырос с начала специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который заметно вырос с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России.Путин отметил, что предприятия российского ОПК смотрят вперед, пускают в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта."Вы делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил", – сказал российский лидер, обращаясь к машиностроителям.Президент подчеркнул, что несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений они не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случае заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

