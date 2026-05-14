https://crimea.ria.ru/20260514/o-chem-i-pochemu-si-tszinpin-predupredil-trampa--mnenie-1156019805.html

О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение

О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 14.05.2026

О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом упомянул так называемую "ловушку Фукидида", тем самым дав понять, что мировой... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T19:16

2026-05-14T19:16

2026-05-14T19:16

мнения

игорь шатров

сша

дональд трамп

политика

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132815367_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_c85d681e7989324f567eab30a2091bf2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом упомянул так называемую "ловушку Фукидида", тем самым дав понять, что мировой лидер - уже не США, и в проблему Тайваня Америке лезть не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что президент США вполне мог бы войти в историю как миротворец, если пошел бы на договоренности, но он, похоже, не понял главного посыла.Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, который находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, впервые за 9 лет провели переговоры. В ходе беседы китайский лидер заявил, что тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.Политолог обратил внимание на то, что Си Цзиньпин в разговоре с Трампом упомянул очень знаковый термин, который означает только одно: будет конфликт, если США не признают, что их господство окончено."Он (Си Цзиньпин – ред.) показал свой энциклопедический объем знаний и сказал, что китайско-американским отношениям желательно не попасть в ловушку Фукидида. Этот термин имеет прямое отношение к американо-китайским отношениям. Он восходит к временам Древней Греции, к войне между Афинами и Спартой (Пелопоннесская война – ред.), когда растущая новая держава имела претензии на мировое господство в масштабах того, древнего мира. И здесь, по большому счету, те, аналогии, которые привел Си Цзиньпин, открыто сказали, что между двумя державами может возникнуть военный конфликт", – прокомментировал эксперт.В то же время лидер Китая дал понять, что избежать конфликта можно – вопрос реально решить мирно, добавил Шатров.Таким образом, по словам эксперта, Трамп был поставлен перед фактом: США в сложившейся ситуации, чтобы избежать эскалации, нужно смириться и договариваться с Китаем, в частности по вопросу Тайваня – не лезть не в свое дело."И договариваться лучше при Си Цзиньпине. И войдут тогда Трамп и Си в историю, если положат основу этим договоренностям", – заметил Шатров.Но хотя Трамп и кивнул в ответ на слова китайского коллеги, слезать с Олимпа он вряд ли захочет, к тому же, есть большие сомнения, что он в принципе понял, что именно в озвученных ему аллегориях и аналогиях сказал Си Цзиньпин, считает Шатров.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио пригрозил Китаю глобальными последствиями в случае операции против Тайваня Переговоры Си и Трампа: Белый дом выступил с итоговым заявлением "Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР

https://crimea.ria.ru/20260505/mudraya-obezyana-atakuet-kak-zapret-kitaya-na-sanktsii-ssha-mozhet-unichtozhit-shtaty-1155760948.html

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, сша, дональд трамп, политика, си цзиньпин (председатель кнр), китай, новости