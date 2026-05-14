О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
Си Цзиньпин иносказательно заявил Трампу о смене мирового лидера – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым.
Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом упомянул так называемую "ловушку Фукидида", тем самым дав понять, что мировой лидер - уже не США, и в проблему Тайваня Америке лезть не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, отметив, что президент США вполне мог бы войти в историю как миротворец, если пошел бы на договоренности, но он, похоже, не понял главного посыла.
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, который находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, впервые за 9 лет провели переговоры. В ходе беседы китайский лидер заявил, что тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме.
Политолог обратил внимание на то, что Си Цзиньпин в разговоре с Трампом упомянул очень знаковый термин, который означает только одно: будет конфликт, если США не признают, что их господство окончено.
"Он (Си Цзиньпин – ред.) показал свой энциклопедический объем знаний и сказал, что китайско-американским отношениям желательно не попасть в ловушку Фукидида. Этот термин имеет прямое отношение к американо-китайским отношениям. Он восходит к временам Древней Греции, к войне между Афинами и Спартой (Пелопоннесская война – ред.), когда растущая новая держава имела претензии на мировое господство в масштабах того, древнего мира. И здесь, по большому счету, те, аналогии, которые привел Си Цзиньпин, открыто сказали, что между двумя державами может возникнуть военный конфликт", – прокомментировал эксперт.
В то же время лидер Китая дал понять, что избежать конфликта можно – вопрос реально решить мирно, добавил Шатров.
"И он тем самым заявил претензию на мировое господство, предложив Трампу этот вопрос решать без войны. То есть Китай уже не стесняется и признает открыто сам то, что о нем говорят другие: мировым лидером становится Китай, а не Соединенные Штаты", – сказал политолог.
Таким образом, по словам эксперта, Трамп был поставлен перед фактом: США в сложившейся ситуации, чтобы избежать эскалации, нужно смириться и договариваться с Китаем, в частности по вопросу Тайваня – не лезть не в свое дело.
"И договариваться лучше при Си Цзиньпине. И войдут тогда Трамп и Си в историю, если положат основу этим договоренностям", – заметил Шатров.
Но хотя Трамп и кивнул в ответ на слова китайского коллеги, слезать с Олимпа он вряд ли захочет, к тому же, есть большие сомнения, что он в принципе понял, что именно в озвученных ему аллегориях и аналогиях сказал Си Цзиньпин, считает Шатров.
"Вполне возможно, что он махнул головой, а потом, когда ему объяснили его советники, с чем именно он согласился, он серьезно расстроился, что не понял (Си – ред.). А я просто уверен, что он не понял, потому что все-таки не политологии учился этот человек в своей предыдущей богатой историями жизни", – заключил эксперт.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
