Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/nad-krymom-sbili-bespilotniki-1155990031.html
Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. Всего за ночь над страной сбиты 36 беспилотников, сообщают в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T07:19
2026-05-14T07:30
крым
атаки всу
атаки всу на крым
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
белгородская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b13130c582ee21123bef6f94f2119ef4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. Всего за ночь над страной сбиты 36 беспилотников, сообщают в Минобороны.Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе два часа.В среду над Крымом были отражены три атаки вражеских дронов. Утром дежурные силы ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В первой половине дня над Крымом и еще 11 областями РФ перехватили 53 дрона ВСУ. А вечером сбили еще 66 БПЛА над полуостровом и регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белгородская область
брянская область
воронежская область
калужская область
курская область
новгородская область
ростовская область
смоленская область
тверская область
тульская область
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146055219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2d972df8e55e21b63dca27d84ae4cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, брянская область, воронежская область, калужская область, курская область, новгородская область, ростовская область, смоленская область, тверская область, тульская область, московская область, новости, новости сво, новости крыма
Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом и другими регионами России сбили 36 беспилотников

07:19 14.05.2026 (обновлено: 07:30 14.05.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь-1С - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и другие регионы России. Всего за ночь над страной сбиты 36 беспилотников, сообщают в Минобороны.
"С 21.00 13 мая до 7.00 14 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона", - сказано в сообщении.
Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе два часа.
В среду над Крымом были отражены три атаки вражеских дронов. Утром дежурные силы ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В первой половине дня над Крымом и еще 11 областями РФ перехватили 53 дрона ВСУ. А вечером сбили еще 66 БПЛА над полуостровом и регионами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьНовгородская областьРостовская областьСмоленская областьТверская областьТульская областьМосковская областьНовостиНовости СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
06:09Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
00:01Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг
00:01В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день
22:01В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
21:52После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
21:44В центре Симферополя зазвучат марши и вальсы
21:2266 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:10Более 160 государств закупают продовольствие у России
20:55В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
20:40В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
Лента новостейМолния