На Украине арестовали Ермака
На Украине арестовали Ермака
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу офиса Зеленского - Андрея Ермака по делу об отмывании денег при элитной стройке под Киевом. Как... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T09:34
2026-05-14T09:42
андрей ермак
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
новости
коррупция
арест
андрей ермак, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , новости, коррупция, арест
На Украине арестовали Ермака

Суд на Украине арестовал Ермака с возможностью внесения залога в 3,1 млн долларов

09:34 14.05.2026 (обновлено: 09:42 14.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу офиса Зеленского - Андрея Ермака по делу об отмывании денег при элитной стройке под Киевом. Как пишет РИА Новости, он арестован с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.
11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Его подозревают в отмывании более 460 млн гривен на строительстве в поселке Козин в Киевской области.
12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах.
Во вторник высший антикоррупционный суд Украины арестовал недвижимость в Козине под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств. Сам Ермак отвергает антикоррупционные обвинения.
