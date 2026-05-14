Мы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ваты

2026-05-14T15:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. "Порядка 40% мощности завода хватает, чтобы полностью закрыть потребности полуострова. Оставшуюся продукцию мы планируем вывозить в новые российские регионы, частично закрывая и их потребности в этом материале", рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым директор завода по производству минеральной ваты Егор Вершинин. И с гордостью добавляет: "Мы - пионеры в этой сфере. В Крыму таких заводов больше нет. Ближайший расположен в Краснодарском крае".Из своего сырья и на своем ПОЗавод запустили в Симферопольском районе всего за полтора года. Мощность производственной линии - 30 тысяч кубов в год. За сутки здесь выдают 600 кубов продукции, моментально реагируя на заявки.Сырье для производства минеральной ваты используется местное, крымское. Это габбро-диабаз, его везут из карьера, что под Симферополем и это белогорский известняк. Теплоносителем является кокс. Вот его, как и фольмордегидные смолы, везут на завод с материковой части России, уточняет собеседник.Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал, который используется в строительстве для снижения теплопотерь, звукоизоляции и огнезащиты. Им можно утеплять квартиры, дома и разные постройки. По текстуре минвата как жестковатый волокнистый ковер.Как сахарная вата"Процесс производства минеральной ваты даже схож с производством сахарной ваты. Все ингредиенты, сырьевые материалы, смешиваются в определенных пропорциях и загружаются в печь, в которой при температуре свыше 1300 градусов Цельсия плавятся. Затем так называемая лава попадает на центрифугу, и под действием центробежной силы превращается в волокна. В дальнейшем это запекается в камере полимеризации и нарезается, формируется геометрия", - рассказывает специалист.- Оборудование на заводе российское или зарубежное?- Это китайская линия. Но все остальные дополнительные элементы к ней и оборудование, без которого она функционировать не может, сделаны отечественными специалистами, нашими партнерами из Калининградской области. В том числе мы полностью ушли от китайского программного обеспечения. Наши программисты сами написали все, так что техподдержка - полностью своя.- А специалистов хватает?- Всех учим. Готовых специалистов в этой сфере не так уж и много, потому что каждый хранит свои тайны и секреты производства. Но на этапе пусконаладки и адаптации к линии нашего материала, тоже появляются свои нюансы и свои технологические решения. И в процессе этого учится и персонал, и технолог, и мы.Сейчас на заводе, согласно штатному расписанию, трудятся порядка 70 человек.Одно из основных достижений, которыми очень гордятся на заводе, заключается в том, что в течение месяца здесь получили из неадаптированного местного сырья, которое только в лабораторных условиях проходило плавки, качественную продукцию. Тогда как на аналогичных заводах и даже заводах-гигантах этот процесс занимает до полугода.По его словам, новое производство позволит полностью обеспечить потребность строительной отрасли Крыма в качественных звуко- и теплоизоляционных материалах. Кроме того, мощностей предприятия будет достаточно для регулярных поставок продукции в новые регионы.Проект реализуется благодаря займу Фонда развития промышленности Российской Федерации. Объем привлеченных инвестиций составил 950 млн рублей, добавил он.Завод по производству минеральной ваты построен поселке Гвардейское Симферопольского района. Ранее глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк подчеркивал, что запуск этого производства – это важнейший шаг к независимости местной строительной отрасли от сложной логистики, создание новых рабочих мест и мощный импульс для развития инфраструктуры в ЮФО.Также сообщалось, что Крым вошел в тройку лидеров среди регионов ЮФО с самыми высокими темпами роста валового регионального продута (ВРП). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетонаНа КОС "Южные" в Севастополе закупили 90 процентов оборудования

