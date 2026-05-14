Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/moshenniki-nachali-ispolzovat-novye-skhemy-obmana--krymenergo-1156018232.html
Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
Мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера,... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T21:16
2026-05-14T21:16
гуп рк "крымэнерго"
мошенничество
общество
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупредили в "Крымэнерго".В компании отметили, что телефонные мошенники обращаются по имени-отчеству, представляясь сотрудниками "Крымэнерго", и предлагают бесплатную замену приборов учета электроэнергии. Согласовывается дата визита специалистов. А в довершение аферисты предлагают присоединиться к неким выгодным "бесплатным финансовым услугам". Главная цель: заставить граждан сообщить четыре цифры из только что присланного СМС – якобы для записи в электронную очередь. Таким образом мошенники смогут похитить личные данные оформить кредиты или снять все средства со счетов.12 апреля сообщалось, что за минувшую семидневку аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Основными схемами кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе, были: декларация денежных средств, перевод на "безопасный счет", перерасчет пенсии, "Ваш родственник попал в ДТП" и сообщение от друга с просьбой занять денег "в долг".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвахКрымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млнВ Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", мошенничество, общество, новости крыма, крым
Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"

В "Крымэнерго" предупредили об атаках мошенников на крымчан с иностранных номеров

21:16 14.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупредили в "Крымэнерго".

"Уважаемые потребители! Предупреждаем о новых случаях обмана абонентов. Злоумышленники, использующие подменные зарубежные номера, атакуют жителей республики предложениями о бесплатной замене электросчетчиков", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что телефонные мошенники обращаются по имени-отчеству, представляясь сотрудниками "Крымэнерго", и предлагают бесплатную замену приборов учета электроэнергии. Согласовывается дата визита специалистов. А в довершение аферисты предлагают присоединиться к неким выгодным "бесплатным финансовым услугам". Главная цель: заставить граждан сообщить четыре цифры из только что присланного СМС – якобы для записи в электронную очередь. Таким образом мошенники смогут похитить личные данные оформить кредиты или снять все средства со счетов.

"Замена приборов учета производится энергетиками бесплатно и на основании заявок абонентов в заранее согласованные даты либо в рамках плановой кампании, о чем все потребители уведомляются заранее. Сотрудники "Крымэнерго" никогда не диктуют абонентам реквизиты для оплаты и не запрашивают по телефону персональные данные либо коды доступа", – подчеркнули в пресс-службе компании.

12 апреля сообщалось, что за минувшую семидневку аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Основными схемами кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе, были: декларация денежных средств, перевод на "безопасный счет", перерасчет пенсии, "Ваш родственник попал в ДТП" и сообщение от друга с просьбой занять денег "в долг".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
 
ГУП РК "Крымэнерго"МошенничествоОбществоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
22:07Переговоры Си с Трампом и массированный удар по Украине: главное за день
21:39Судьба у него незавидная: кто начал охоту на Зеленского – мнение
21:16Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
20:47Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро
20:23В МВФ назвали условие финансирования Украины
19:51Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
19:28Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
18:52Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
18:35Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
18:22Глава "АвтоВАЗа" допустил появление беспилотных Lada
18:10Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
17:52Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО
17:37Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
Лента новостейМолния