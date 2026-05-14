Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"
В "Крымэнерго" предупредили об атаках мошенников на крымчан с иностранных номеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупредили в "Крымэнерго".
"Уважаемые потребители! Предупреждаем о новых случаях обмана абонентов. Злоумышленники, использующие подменные зарубежные номера, атакуют жителей республики предложениями о бесплатной замене электросчетчиков", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что телефонные мошенники обращаются по имени-отчеству, представляясь сотрудниками "Крымэнерго", и предлагают бесплатную замену приборов учета электроэнергии. Согласовывается дата визита специалистов. А в довершение аферисты предлагают присоединиться к неким выгодным "бесплатным финансовым услугам". Главная цель: заставить граждан сообщить четыре цифры из только что присланного СМС – якобы для записи в электронную очередь. Таким образом мошенники смогут похитить личные данные оформить кредиты или снять все средства со счетов.
"Замена приборов учета производится энергетиками бесплатно и на основании заявок абонентов в заранее согласованные даты либо в рамках плановой кампании, о чем все потребители уведомляются заранее. Сотрудники "Крымэнерго" никогда не диктуют абонентам реквизиты для оплаты и не запрашивают по телефону персональные данные либо коды доступа", – подчеркнули в пресс-службе компании.
12 апреля сообщалось, что за минувшую семидневку аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Основными схемами кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе, были: декларация денежных средств, перевод на "безопасный счет", перерасчет пенсии, "Ваш родственник попал в ДТП" и сообщение от друга с просьбой занять денег "в долг".
