https://crimea.ria.ru/20260514/moshenniki-nachali-ispolzovat-novye-skhemy-obmana--krymenergo-1156018232.html

Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"

Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Мошенники начали использовать новые схемы обмана – "Крымэнерго"

Мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера,... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T21:16

2026-05-14T21:16

2026-05-14T21:16

гуп рк "крымэнерго"

мошенничество

общество

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупредили в "Крымэнерго".В компании отметили, что телефонные мошенники обращаются по имени-отчеству, представляясь сотрудниками "Крымэнерго", и предлагают бесплатную замену приборов учета электроэнергии. Согласовывается дата визита специалистов. А в довершение аферисты предлагают присоединиться к неким выгодным "бесплатным финансовым услугам". Главная цель: заставить граждан сообщить четыре цифры из только что присланного СМС – якобы для записи в электронную очередь. Таким образом мошенники смогут похитить личные данные оформить кредиты или снять все средства со счетов.12 апреля сообщалось, что за минувшую семидневку аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Основными схемами кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе, были: декларация денежных средств, перевод на "безопасный счет", перерасчет пенсии, "Ваш родственник попал в ДТП" и сообщение от друга с просьбой занять денег "в долг".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвахКрымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млнВ Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", мошенничество, общество, новости крыма, крым