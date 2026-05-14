Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
Ирина Мезенцева
Ирина Мезенцева
В Крыму сотрудник Крымэнерго Сергей Сандетов отказался от брони и ушел на фронт

© РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым.
Когда в стране объявили частичную мобилизацию, жена Сергея Сандетова из Судака работала в военкомате. И бывало, что он к ней заходил – помогал, поддерживал. Еще видел, как рвется на фронт молодежь, романтизируя окопы и блиндажи. И как мужички постарше сторонятся войны, из последних сил цепляясь за радости мирной жизни. Вот так посмотрел, подумал и решил: надо мобилизоваться самому. Так и сказал военкому: "Мобилизуйте меня!" Бронь, положенную ему как сотруднику Судакского РЭС – структурного подразделения предприятия "Крымэнерго" – попросил снять.
"Нашему директору Антону Юрьевичу (Гнипе – ред.) тоже сказал: "я ухожу, завтра отбываю". Он, конечно, уговаривал меня остаться. Но я был решительно настроен, и пришел на работу уже с заключением комиссии", – вспоминает Сандетов.
Мы сидим во дворе, в беседке его дома. Сейчас здесь тихо и спокойно, только Антонина Семеновна, мама Сергея, иногда проходит мимо, пока сын ее вспоминает свою фронтовую жизнь.

Бронь настоящим мужикам не нужна

– Мне молодых пацанов стало жалко, тех, кто сами еще, по сути, дети, не имеющие продолжения рода. Понимаете? Вот и пошел. Для себя решил, что не должен сидеть дома, когда ребята воюют. Два года и три месяца отвоевал свое.
– А жена как отреагировала на Ваше решение?
– Ну, жена... Она приняла это мое решение.
– А мама?
– Мама в обмороке была. Один я у нее. Но я ей сказал: там парни возраста моего старшего сына, твоего внука. Неужели ты думаешь, что я за их спинами буду прятаться? Такого не будет. Я пойду. Папы у меня нет. Он умер давно. Но если бы был жив, то он бы меня поддержал. И прадедушка мой, Сандетов Сергей Яковлевич, поддержал бы. Он в годы Великой Отечественной войны партизанил в крымских лесах.
Тут мама бойца принесла гостям кофе, прошу ее вспомнить тот день, 18 мая 2023 года, когда сын сообщил о своем решении идти на фронт: "Так и сказал: можешь ничего не говорить, просто благослови".
Еще через два дня уехали на полигон, на боевое слаживание. Отрабатывали тактику на всех видах оружия, учили медицину, управляться с БПЛА и саперному делу тоже учились. Инструкторы попались очень грамотные и толковые ребята, говорит Сергей.

"Подготовка была хорошая. Я пулеметчиком был. На первом занятии не смог даже половину задач выполнить, пулемет ведь тяжелый очень, долго его не потаскаешь. Даже здоровые дядьки и те не могли с ним справиться. Но через три дня мне дали еще один шанс, и все получилось", – вспоминает собеседник.

Позывной себе взял "Сокол". И не потому, что здесь, рядом, в Новом Свете, есть одноименная гора, а потому что он охотник. Еще в детстве отец научил его обращаться с ружьем. На местности он очень хорошо ориентируется. До 30 лет занимался боевыми искусствами, смешанными единоборствами. Это еще при Украине было, бился и в Донецке, и в Херсоне. Привозил домой, в Крым, кубки победителя.
Поначалу Сандетов был штурмовиком. Потом перевели в инженерные войска, стал сапером-штурмовиком. Воевал на Херсонском направлении. Дослужился от рядового до сержанта. Командиром отделения уже был. И говорит, что если бы остался, то и лейтенанта могли дать.

"И разминированием занимались, и людей вытаскивали. Мы разные задачи выполняли. Дистанционно прикрывали технику, минировали, это "земледелием" называется. В общем, какие задачи ставили, те и выполняли, – рассказывает Сергей.

Сергей Сандетов

Хочу к своим

В августе 2025-го боец вернулся домой. Был комиссован по состоянию здоровья.
– Списали меня, потому что три позвонка сломаны, взрывной волной так отбросило, а еще на нервной почве заработал псориаз. Эта болезнь начала бить по суставам (псориатический артрит – ред.). Я сейчас на так называемой генной инженерии нахожусь – каждый месяц уколы делаю, чтобы можно было хоть как-то передвигаться.
– Сергей, Вы на фронте больше двух лет провели – это немало...
– Это мало. Это не срок, ребята до сих пор еще остались – те, с кем я пошел. Мы общаемся.
Сергей показывает фото своих фронтовых друзей, вспоминает, как они перед штурмом постоянно выезжали в церквушку, что была рядом.
Не жалеете, что пошли на фронт?
– Да я бы и сейчас туда вернулся! Ребята, с которыми воевал, там, а я – здесь.
"Сокол" называет себя стрессоустойчивым человеком. Он не паниковал, когда противник накрывал огнем, и важно было в такой обстановке не только выжить, но и выполнить поставленную командованием задачу. Но все же признается, что и он, бывает, плохо спит, может "штурмовать по ночам".
Сергей считает, что людям на Украине промыли мозги, оттого они теперь как фашисты, что из-за НАТО нам приходится биться с братским народом, и это очень тяжело. Менталитет и выдержка у нас одинаковые и недооценивать этого нельзя.
Еще "Сокол" рассказывает, что в зоне проведения СВО сейчас находится очень много наемников, особенно поляков.
– Сыновьям рассказываете о том, как воевали?
– Нет, зачем? Я туда пошел, чтобы их от этого уберечь. Хотя они и сами все понимают. Когда ко мне товарищи в отпуск приезжают и мы общаемся, дети все слышат.
Старший сын Сергея сейчас на срочной службе. Младший готовится поступать в кадетское после девятого класса.
Собеседник говорит, что самое сложное – не возвращаться мыслями туда, на фронт, где сейчас воюют его друзья, где сейчас решается судьба страны.
"На фронте ребята становятся братьями. И это братство впечатляет. Там настоящие друзья, те, с кем идешь на задачу. Там каждый понимает: если его ранят, то его спасут друзья, те, кто сейчас рядом. И у меня такие друзья есть", – признается боец.
Сергей Сандетов
