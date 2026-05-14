Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт - РИА Новости Крым, 14.05.2026

РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым.Когда в стране объявили частичную мобилизацию, жена Сергея Сандетова из Судака работала в военкомате. И бывало, что он к ней заходил – помогал, поддерживал. Еще видел, как рвется на фронт молодежь, романтизируя окопы и блиндажи. И как мужички постарше сторонятся войны, из последних сил цепляясь за радости мирной жизни. Вот так посмотрел, подумал и решил: надо мобилизоваться самому. Так и сказал военкому: "Мобилизуйте меня!" Бронь, положенную ему как сотруднику Судакского РЭС – структурного подразделения предприятия "Крымэнерго" – попросил снять.Мы сидим во дворе, в беседке его дома. Сейчас здесь тихо и спокойно, только Антонина Семеновна, мама Сергея, иногда проходит мимо, пока сын ее вспоминает свою фронтовую жизнь.Бронь настоящим мужикам не нужна– Мне молодых пацанов стало жалко, тех, кто сами еще, по сути, дети, не имеющие продолжения рода. Понимаете? Вот и пошел. Для себя решил, что не должен сидеть дома, когда ребята воюют. Два года и три месяца отвоевал свое.– А жена как отреагировала на Ваше решение?– Ну, жена... Она приняла это мое решение.– А мама?– Мама в обмороке была. Один я у нее. Но я ей сказал: там парни возраста моего старшего сына, твоего внука. Неужели ты думаешь, что я за их спинами буду прятаться? Такого не будет. Я пойду. Папы у меня нет. Он умер давно. Но если бы был жив, то он бы меня поддержал. И прадедушка мой, Сандетов Сергей Яковлевич, поддержал бы. Он в годы Великой Отечественной войны партизанил в крымских лесах.Тут мама бойца принесла гостям кофе, прошу ее вспомнить тот день, 18 мая 2023 года, когда сын сообщил о своем решении идти на фронт: "Так и сказал: можешь ничего не говорить, просто благослови".Еще через два дня уехали на полигон, на боевое слаживание. Отрабатывали тактику на всех видах оружия, учили медицину, управляться с БПЛА и саперному делу тоже учились. Инструкторы попались очень грамотные и толковые ребята, говорит Сергей.Позывной себе взял "Сокол". И не потому, что здесь, рядом, в Новом Свете, есть одноименная гора, а потому что он охотник. Еще в детстве отец научил его обращаться с ружьем. На местности он очень хорошо ориентируется. До 30 лет занимался боевыми искусствами, смешанными единоборствами. Это еще при Украине было, бился и в Донецке, и в Херсоне. Привозил домой, в Крым, кубки победителя.Поначалу Сандетов был штурмовиком. Потом перевели в инженерные войска, стал сапером-штурмовиком. Воевал на Херсонском направлении. Дослужился от рядового до сержанта. Командиром отделения уже был. И говорит, что если бы остался, то и лейтенанта могли дать.Хочу к своимВ августе 2025-го боец вернулся домой. Был комиссован по состоянию здоровья.– Списали меня, потому что три позвонка сломаны, взрывной волной так отбросило, а еще на нервной почве заработал псориаз. Эта болезнь начала бить по суставам (псориатический артрит – ред.). Я сейчас на так называемой генной инженерии нахожусь – каждый месяц уколы делаю, чтобы можно было хоть как-то передвигаться.– Сергей, Вы на фронте больше двух лет провели – это немало...– Это мало. Это не срок, ребята до сих пор еще остались – те, с кем я пошел. Мы общаемся.Сергей показывает фото своих фронтовых друзей, вспоминает, как они перед штурмом постоянно выезжали в церквушку, что была рядом.– Не жалеете, что пошли на фронт?– Да я бы и сейчас туда вернулся! Ребята, с которыми воевал, там, а я – здесь."Сокол" называет себя стрессоустойчивым человеком. Он не паниковал, когда противник накрывал огнем, и важно было в такой обстановке не только выжить, но и выполнить поставленную командованием задачу. Но все же признается, что и он, бывает, плохо спит, может "штурмовать по ночам".Сергей считает, что людям на Украине промыли мозги, оттого они теперь как фашисты, что из-за НАТО нам приходится биться с братским народом, и это очень тяжело. Менталитет и выдержка у нас одинаковые и недооценивать этого нельзя.Еще "Сокол" рассказывает, что в зоне проведения СВО сейчас находится очень много наемников, особенно поляков.– Сыновьям рассказываете о том, как воевали?– Нет, зачем? Я туда пошел, чтобы их от этого уберечь. Хотя они и сами все понимают. Когда ко мне товарищи в отпуск приезжают и мы общаемся, дети все слышат.Старший сын Сергея сейчас на срочной службе. Младший готовится поступать в кадетское после девятого класса.Собеседник говорит, что самое сложное – не возвращаться мыслями туда, на фронт, где сейчас воюют его друзья, где сейчас решается судьба страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском пленуВ Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центрОставил снайперское дело ради спасения жизней – история военного медика

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

