Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам
Удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр развития общин и... РИА Новости Крым, 14.05.2026
Массированные удары нанесены по Киеву и ряду областей Украины - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
"Этой ночью Украина оказались под массированным ударом. Под атакой были столица и десятки регионов – Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская области и другие регионы. В результате ударов есть возгорания и разрушения... Враг бил по критической инфраструктуре", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждения получили, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникли пожары.
Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин проинформировал в своем Telegram-канале о повреждении линий электропередач. О массированной атаке сообщил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, прилеты зафиксированы в Оболоне, Дарницком, Шевченковском. Соломянском и других районах Киева.
"На левом берегу Киева в результате ударов возникли перебои с водоснабжением", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго", в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры на утро четверга есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.
