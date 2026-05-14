Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр развития общин и... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T09:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Удары нанесены по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.По его словам, повреждения получили, в частности, объекты железнодорожной инфраструктуры. По словам мэра Одессы Олега Кипера, под удары попала портовая инфраструктура. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникли пожары.Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин проинформировал в своем Telegram-канале о повреждении линий электропередач. О массированной атаке сообщил и мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, прилеты зафиксированы в Оболоне, Дарницком, Шевченковском. Соломянском и других районах Киева.Как сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго", в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры на утро четверга есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

