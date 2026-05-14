Рейтинг@Mail.ru
Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/mashina-sgorela-na-trasse-armyansk--simferopol-1156022549.html
Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
В четверг на трассе Армянск – Симферополь загорелась машина, сообщили в региональном главке МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T19:51
2026-05-14T19:51
гу мчс рф по республике крым
армянск
симферополь
новости крыма
происшествия
транспорт
автомобиль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156022367_103:170:994:671_1920x0_80_0_0_6447e74b263861b4834e0bb24e4b75af.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг на трассе Армянск – Симферополь загорелась машина, сообщили в региональном главке МЧС по Крыму.В спасательной службе отметили, что при ЧП никто не пострадал.В МЧС также уточнили, что машина сгорает в среднем за 5 минут – если в это время человек не успеет воспользоваться огнетушителем, есть шанс спасти авто. Поэтому в личном транспорте необходимо иметь несколько огнетушителей.Ранее в Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Спасатели при помощи шанцевого инструмента деблокировали водителя и передали его медработникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под ТаганрогомЧетверо детей погибли в массовом ДТП под ЕкатеринбургомАвтомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
армянск
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156022367_332:0:1227:671_1920x0_80_0_0_cfabf01a600229b3c0f3604e93720769.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, армянск, симферополь, новости крыма, происшествия, транспорт, автомобиль
Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь

В Крыму на трассе Армянск – Симферополь сгорел автомобиль

19:51 14.05.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВозгорание автомобиля на трассе Армянск – Симферополь
Возгорание автомобиля на трассе Армянск – Симферополь
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг на трассе Армянск – Симферополь загорелась машина, сообщили в региональном главке МЧС по Крыму.
"Поступил вызов о возгорании автомобиля в движении на трассе Армянск – Симферополь. Огнеборцы 29 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание на 6 квадратах", – рассказали в МЧС.
В спасательной службе отметили, что при ЧП никто не пострадал.
В МЧС также уточнили, что машина сгорает в среднем за 5 минут – если в это время человек не успеет воспользоваться огнетушителем, есть шанс спасти авто. Поэтому в личном транспорте необходимо иметь несколько огнетушителей.
Ранее в Бахчисарайском районе Крыма водителя Lada Kalina зажало в салоне после опрокидывания машины. Спасатели при помощи шанцевого инструмента деблокировали водителя и передали его медработникам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Груженый бензовоз выехал на встречку: подробности жуткого ДТП под Таганрогом
Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом
Автомобиль врезался в дерево и загорелся на Кубани – водитель погиб
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымАрмянскСимферопольНовости КрымаПроисшествияТранспортАвтомобиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Еврокомиссия может оштрафовать Румынию на 15 миллиардов евро
20:23В МВФ назвали условие финансирования Украины
19:51Машина сгорела на трассе Армянск – Симферополь
19:28Зачем в России ввели обязательный экзамен по истории
19:16О чем и почему Си Цзиньпин предупредил Трампа – мнение
18:52Мобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронт
18:35Атака на ЗАЭС: ранены сотрудники
18:22Глава "АвтоВАЗа" допустил появление беспилотных Lada
18:10Путин наградил экс-губернатора Брянской области Орденом Александра Невского
17:52Главе МИД Венгрии показали сводку Минобороны России о ходе СВО
17:37Украинский дрон упал и взорвался на детской спортплощадке в Рыльске
17:22Выехал на красный: стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе
17:16Украина продает западное оружие террористам в Африке и Сирии – МИД
17:07Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
16:52Украину превратили в одну из крупнейших нарколабораторий мира
16:42ДТП с грузовиком и троллейбусом в Симферополе - движение затруднено
16:32Россия возобновила выезд детей в Абхазию по свидетельству о рождении
16:22В Москве начали испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера
16:09Раскрыт размер дневного "заработка" одного мошеннического колл-центра
15:58Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк
Лента новостейМолния