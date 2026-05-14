https://crimea.ria.ru/20260514/magnitnye-buri-udaryat-po-zemle-1155991681.html

Магнитные бури ударят по Земле

Магнитные бури ударят по Земле - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Магнитные бури ударят по Земле

На Земле 15 и 16 мая произойдут магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T10:06

2026-05-14T10:06

2026-05-14T11:01

магнитные бури

космос

земля

солнце

новости

институт солнечно-земной физики

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110207/79/1102077931_0:453:2029:1594_1920x0_80_0_0_e83f0e1362c78a3f6c2f3ab8f7518078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. На Земле 15 и 16 мая произойдут магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно приведенному графику, геомагнитный фон начнет повышаться с раннего утра пятницы и к 6 часам практически достигнет уровня G2 (средний уровень магнитной бури). Спадут космические возмущения примерно к полудню. Однако на следующий день история повторится - с утра геомагнитная активность снова начнет расти, после чего буря достигнет уровня G1. По прогнозам, она не продлится долго и закончится после 9 утра.Накануне в Лаборатории сообщали, что в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра, которая с 85-процентной вероятностью спровоцирует магнитные бури. Кроме того, Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая.В мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаВ мае крымчан ждет двойное полнолуние

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, солнце, новости, институт солнечно-земной физики