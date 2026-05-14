Магнитные бури ударят по Земле
На Земле 15 и 16 мая произойдут магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. На Земле 15 и 16 мая произойдут магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно приведенному графику, геомагнитный фон начнет повышаться с раннего утра пятницы и к 6 часам практически достигнет уровня G2 (средний уровень магнитной бури). Спадут космические возмущения примерно к полудню. Однако на следующий день история повторится - с утра геомагнитная активность снова начнет расти, после чего буря достигнет уровня G1. По прогнозам, она не продлится долго и закончится после 9 утра.Накануне в Лаборатории сообщали, что в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра, которая с 85-процентной вероятностью спровоцирует магнитные бури. Кроме того, Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая.В мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.
10:06 14.05.2026 (обновлено: 11:01 14.05.2026)