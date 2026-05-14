Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 14.05.2026
В Китае проходят переговоры Трампа и Си Цзиньпина – главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром. Глава Белого дома 13-15 мая находится в КНР с государственным визитом.
Си Цзиньпин убежден, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия. По его мнению, этот год должен стать историческим и знаменательным для двусторонних отношений.
"От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками", — сказал китайский лидер.
В свою очередь Трамп назвал свой визит честью.

"У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро. Нас ждет фантастическое совместное будущее. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", — добавил президент.

Он также подчеркнул, что США намерены вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе.
