Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение... РИА Новости Крым, 14.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром. Глава Белого дома 13-15 мая находится в КНР с государственным визитом.Си Цзиньпин убежден, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия. По его мнению, этот год должен стать историческим и знаменательным для двусторонних отношений.В свою очередь Трамп назвал свой визит честью.Он также подчеркнул, что США намерены вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе.

