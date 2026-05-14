Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи в Нью-Дели обсудили вопросы расширения экономических... РИА Новости Крым, 14.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи в Нью-Дели обсудили вопросы расширения экономических связей двух стран, координацию на международных площадках, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД России по итогам встречи.
"Отмечен твердый настрой сторон на дальнейшее продвижение особо привилегированного стратегического партнерства, расширение торгово-экономической кооперации, последовательное выстраивание устойчивых валютно-финансовых и транспортно-логистических механизмов взаимодействия", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры высоко оценили перспективы сотрудничества в сфере передовых технологий, энергетики и мирного космоса.
Главы МИД также указали на укрепление многополярной архитектуры межгосударственных отношений и формирование глобальной хозяйственной системы на принципах равноправия и справедливости.
"Подчеркнуто обоюдное стремление продолжать координацию подходов в многосторонних форматах на площадках ООН, а также ШОС, БРИКС и "Группы двадцати". Особое внимание министры уделили ситуации на Ближнем Востоке. Обсуждались и другие актуальные проблемы регионального и общемирового значения", - добавили в российском дипведомстве.
