Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 14.05.2026
Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга

17:07 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"По состоянию на 17 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Отныне транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
