https://crimea.ria.ru/20260514/krymskiy-most-seychas--situatsiya-na-vecher--chetverga-1156016690.html
Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T17:07
2026-05-14T17:07
2026-05-14T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
тамань
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_225:430:1167:960_1920x0_80_0_0_606a3ba6b8f08fa369466ee9f834a02d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон, обстановка спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Отныне транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиковВозобновляется автобусный маршрут "Симферополь – Адлер Аэропорт"На юге России полностью восстановили авиасообщение
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b9eb1c3d73a95e5a025579aac67a508b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас – ситуация на вечер четверга
Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда