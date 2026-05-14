Крымский мост – обстановка на утро четверга
2026-05-14T09:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда, обстановка с обеих сторон Керченского пролива спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиковНа дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметкаКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения
