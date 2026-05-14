https://crimea.ria.ru/20260514/krymskiy-most--obstanovka-na-utro-chetverga--1155991510.html

Крымский мост – обстановка на утро четверга

Крымский мост – обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Крымский мост – обстановка на утро четверга

Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда, обстановка с обеих сторон Керченского пролива спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T09:10

2026-05-14T09:10

2026-05-14T09:10

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93ffdfe04428f1cb62f3aaf63108612e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда, обстановка с обеих сторон Керченского пролива спокойная. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Крымский мост – стратегический объект, проезжающий по нему транспорт обязан проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пункте пропуска "Джанкой" изменилась схема движения для грузовиковНа дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметкаКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движения

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань