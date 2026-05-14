Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/krymchanin-s-poddelnym-udostovereniem-mvd-perevozil-narkotiki-v-mashine-1155991161.html
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T08:48
2026-05-14T09:03
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
наркотики
крым
новости крыма
мвд по республике крым
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22b21cd5c22c3884d4c9cc7c3dabe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД России. Оперативники совместно c коллегами из Госавтоинспекции на одной из улиц города Симферополя остановили автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился 46-летний мужчина. В салоне машины обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом.При обыске в доме подозреваемого изъяты электронные весы с остатками белого вещества, изолента, скотч и прочие предметы, используемые для упаковки наркотиков, а также ноутбук, зарядное устройство, банковская карта и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиковВ Крыму пресекли канал поставки наркотиков из ПодмосковьяЖитель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33d33f2c0bff54c531c4232713517673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине

Крымчанин попался с партией наркотиков и поддельным удостоверением сотрудника полиции

08:48 14.05.2026 (обновлено: 09:03 14.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД России.
Оперативники совместно c коллегами из Госавтоинспекции на одной из улиц города Симферополя остановили автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился 46-летний мужчина. В салоне машины обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом.

"По результатам экспертизы, вещество, общей массой 168,98 грамма, содержит в своем составе мефедрон. Также в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли служебное удостоверение сотрудника полиции, которое, как было установлено экспертизой, имеет явные признаки подделки", - рассказали в полиции.

© МВД РоссииКрымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
© МВД России
При обыске в доме подозреваемого изъяты электронные весы с остатками белого вещества, изолента, скотч и прочие предметы, используемые для упаковки наркотиков, а также ноутбук, зарядное устройство, банковская карта и мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиков
В Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья
Житель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)наркотикиКрымНовости КрымаМВД по Республике КрымЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
06:09Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
00:01Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг
00:01В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день
22:01В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
21:52После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
21:44В центре Симферополя зазвучат марши и вальсы
21:2266 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:10Более 160 государств закупают продовольствие у России
20:55В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
20:40В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
Лента новостейМолния