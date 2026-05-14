Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине

В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T08:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД России. Оперативники совместно c коллегами из Госавтоинспекции на одной из улиц города Симферополя остановили автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился 46-летний мужчина. В салоне машины обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом.При обыске в доме подозреваемого изъяты электронные весы с остатками белого вещества, изолента, скотч и прочие предметы, используемые для упаковки наркотиков, а также ноутбук, зарядное устройство, банковская карта и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право