https://crimea.ria.ru/20260514/krymchanin-s-poddelnym-udostovereniem-mvd-perevozil-narkotiki-v-mashine-1155991161.html
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T08:48
2026-05-14T08:48
2026-05-14T09:03
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
наркотики
крым
новости крыма
мвд по республике крым
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22b21cd5c22c3884d4c9cc7c3dabe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД России. Оперативники совместно c коллегами из Госавтоинспекции на одной из улиц города Симферополя остановили автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился 46-летний мужчина. В салоне машины обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом.При обыске в доме подозреваемого изъяты электронные весы с остатками белого вещества, изолента, скотч и прочие предметы, используемые для упаковки наркотиков, а также ноутбук, зарядное устройство, банковская карта и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиковВ Крыму пресекли канал поставки наркотиков из ПодмосковьяЖитель Севастополя задержан за выращивание наркотических грибов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33d33f2c0bff54c531c4232713517673.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
Крымчанин попался с партией наркотиков и поддельным удостоверением сотрудника полиции
08:48 14.05.2026 (обновлено: 09:03 14.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Симферопольского района с крупным весом наркотических веществ и поддельным удостоверением сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД России.
Оперативники совместно c коллегами из Госавтоинспекции на одной из улиц города Симферополя остановили автомобиль "УАЗ Патриот", за рулем которого находился 46-летний мужчина. В салоне машины обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом.
"По результатам экспертизы, вещество, общей массой 168,98 грамма, содержит в своем составе мефедрон. Также в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли служебное удостоверение сотрудника полиции, которое, как было установлено экспертизой, имеет явные признаки подделки", - рассказали в полиции.
При обыске в доме подозреваемого изъяты электронные весы с остатками белого вещества, изолента, скотч и прочие предметы, используемые для упаковки наркотиков, а также ноутбук, зарядное устройство, банковская карта и мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: