Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку

2026-05-14T12:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма пойдет под суд по обвинению в призывах к насилию по национальному признаку, которые он неоднократно публиковал в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего крымчанина и передала решение в суд. 5 мая в Севастополе задержали 23-летнего местного жителя за призывы убивать русских и снимать на камеру. Студента техникума задержали при силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии по месту жительства. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет заключения.

