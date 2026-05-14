Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
Крымчанин пойдет под суд за призывы к насилию по национальному признаку
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма пойдет под суд по обвинению в призывах к насилию по национальному признаку, которые он неоднократно публиковал в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего крымчанина и передала решение в суд. 5 мая в Севастополе задержали 23-летнего местного жителя за призывы убивать русских и снимать на камеру. Студента техникума задержали при силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии по месту жительства. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские спецслужбы пытались через игру завербовать 12-летнего ребенкаКрымчанка организовала ячейку экстремисткой секты под СимферополемПризывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
12:01 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма пойдет под суд по обвинению в призывах к насилию по национальному признаку, которые он неоднократно публиковал в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

"Обвиняемый неоднократно в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности", - сообщили в надзорном ведомстве.

Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего крымчанина и передала решение в суд.
5 мая в Севастополе задержали 23-летнего местного жителя за призывы убивать русских и снимать на камеру. Студента техникума задержали при силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии по месту жительства. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет заключения.
