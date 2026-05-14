https://crimea.ria.ru/20260514/krasnodarskiy-kray-okazalsya-pod-gradovoy-bombardirovkoy-1156024947.html

Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"

Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой" - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"

В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток... РИА Новости Крым, 14.05.2026

2026-05-14T22:37

2026-05-14T22:37

2026-05-14T22:38

погода

штормовое предупреждение

град

кубань

новости

краснодарский край

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156024829_0:394:751:816_1920x0_80_0_0_16fe3531eedf79d30a4e961efa7b1ae2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток 14-го мая, а также на три последующих дня.В чрезвычайном ведомстве отметили, что на реках, и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.О градоопасном шторме сообщил и Telegram-канал "Грозы и наводнения на юге России", где местные жители делились фото и видео с последствиями непогоды."Градовая бомбардировка в Курганском районе Краснодарского края сегодня днем", - написала одна из подписчиц канала.По данным Telegram-канала сейчас в регионе бушует гроза.Ранее сообщалось, что 4 мая стихия обрушилась на Крым. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, штормовое предупреждение, град, кубань, новости, краснодарский край