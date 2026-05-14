https://crimea.ria.ru/20260514/krasnodarskiy-kray-okazalsya-pod-gradovoy-bombardirovkoy-1156024947.html
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой" - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T22:37
2026-05-14T22:37
2026-05-14T22:38
погода
штормовое предупреждение
град
кубань
новости
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156024829_0:394:751:816_1920x0_80_0_0_16fe3531eedf79d30a4e961efa7b1ae2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток 14-го мая, а также на три последующих дня.В чрезвычайном ведомстве отметили, что на реках, и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.О градоопасном шторме сообщил и Telegram-канал "Грозы и наводнения на юге России", где местные жители делились фото и видео с последствиями непогоды."Градовая бомбардировка в Курганском районе Краснодарского края сегодня днем", - написала одна из подписчиц канала.По данным Telegram-канала сейчас в регионе бушует гроза.Ранее сообщалось, что 4 мая стихия обрушилась на Крым. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1156024829_0:324:751:887_1920x0_80_0_0_b1559102f06b9c3c9aca12748991f6fb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, штормовое предупреждение, град, кубань, новости, краснодарский край
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
На Кубань обрушился шторм с очень крупным градом - объявлено экстренное предупреждение
22:37 14.05.2026 (обновлено: 22:38 14.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток 14-го мая, а также на три последующих дня.
"До конца суток 14 мая, а также в течение суток 15, 16 и 17 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что на реках, и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
О градоопасном шторме сообщил и Telegram-канал "Грозы и наводнения на юге России", где местные жители делились фото и видео с последствиями непогоды.
"Градовая бомбардировка в Курганском районе Краснодарского края сегодня днем", - написала одна из подписчиц канала.
По данным Telegram-канала сейчас в регионе бушует гроза.
Ранее сообщалось, что 4 мая стихия обрушилась
на Крым. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.