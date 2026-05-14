Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой" - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"
В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток... РИА Новости Крым, 14.05.2026
погода
штормовое предупреждение
град
кубань
новости
краснодарский край
Краснодарский край оказался под градовой "бомбардировкой"

На Кубань обрушился шторм с очень крупным градом - объявлено экстренное предупреждение

22:37 14.05.2026 (обновлено: 22:38 14.05.2026)
 
© Фото очевидцаГрад на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В четверг Краснодарский край оказался во власти стихии: на регион обрушился градовый шторм. Региональное МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток 14-го мая, а также на три последующих дня.
"До конца суток 14 мая, а также в течение суток 15, 16 и 17 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что на реках, и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
О градоопасном шторме сообщил и Telegram-канал "Грозы и наводнения на юге России", где местные жители делились фото и видео с последствиями непогоды.
"Градовая бомбардировка в Курганском районе Краснодарского края сегодня днем", - написала одна из подписчиц канала.
По данным Telegram-канала сейчас в регионе бушует гроза.
Ранее сообщалось, что 4 мая стихия обрушилась на Крым. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Керчи и на горе Ай-Петри.
