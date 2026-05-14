Когда восстановят поврежденные взрывом многоэтажки в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Когда восстановят поврежденные взрывом многоэтажки в Севастополе
Многоквартирные жилые дома на улице Корчагина в Севастополе, которые были повреждены взрывом 24 марта, восстановят к концу лета. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома на улице Корчагина в Севастополе, которые были повреждены взрывом 24 марта, восстановят к концу лета. Об этом сообщили в правительстве города.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.Сейчас идут восстановительные работы в доме №20. Там уже установили окна, восстановили входные двери и приступили к остеклению балконов и ремонту квартир.Документация для демонтажа поврежденных плит в доме № 14 также подготовили, добавили власти. Процесс восстановления квартир стоит на контроле оперативного штаба.Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
В Севастополе поврежденные взрывом дома восстановят к осени – власти

Дом №14 на ул. Корчагина в Севастополе, где в ночь на 24 марта произошел взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома на улице Корчагина в Севастополе, которые были повреждены взрывом 24 марта, восстановят к концу лета. Об этом сообщили в правительстве города.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
Сейчас идут восстановительные работы в доме №20. Там уже установили окна, восстановили входные двери и приступили к остеклению балконов и ремонту квартир.
"В доме № 20 специалисты установили 162 окна и восстановили все входные двери, сейчас они остекляют около 50 балконов и ремонтируют 41 квартиру. К 1 августа все будет готово для проживания", - уточнили городские власти.
Документация для демонтажа поврежденных плит в доме № 14 также подготовили, добавили власти.
"Восстановление планируют завершить к 1 сентября", - сообщили в правительстве.
Процесс восстановления квартир стоит на контроле оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
