Когда восстановят поврежденные взрывом многоэтажки в Севастополе

2026-05-14T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Многоквартирные жилые дома на улице Корчагина в Севастополе, которые были повреждены взрывом 24 марта, восстановят к концу лета. Об этом сообщили в правительстве города.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.Сейчас идут восстановительные работы в доме №20. Там уже установили окна, восстановили входные двери и приступили к остеклению балконов и ремонту квартир.Документация для демонтажа поврежденных плит в доме № 14 также подготовили, добавили власти. Процесс восстановления квартир стоит на контроле оперативного штаба.Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.

