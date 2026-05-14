Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T07:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, трансляция которых велась Центральным телевидением Китая.Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНРТрамп летит в Китай
Неверный подход к вопросу Тайваня приведет к конфликту Китая и США – Си Цзиньпин