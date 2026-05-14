Рейтинг@Mail.ru
Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/kitay-i-ssha-mogut-vstupit-v-konflikt-iz-za-tayvanya--si-tszinpin-1155990223.html
Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T07:44
2026-05-14T07:44
китай
тайвань
си цзиньпин (председатель кнр)
в мире
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124039856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3c5c69fad9ef3d0cc22159ade89f041.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, трансляция которых велась Центральным телевидением Китая.Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНРТрамп летит в Китай
китай
тайвань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124039856_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1c0ee74e3098cb54faf953a0d518ef90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, тайвань, си цзиньпин (председатель кнр), в мире, политика, внешняя политика, новости
Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин

Неверный подход к вопросу Тайваня приведет к конфликту Китая и США – Си Цзиньпин

07:44 14.05.2026
 
© AP / PHOTO PROVIDED BY THE TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSEСолдаты тайваньских вооруженных сил
Солдаты тайваньских вооруженных сил
© AP / PHOTO PROVIDED BY THE TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Тайваньский вопрос может привести к конфликту между КНР и США в случае неверного подхода к этой теме. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, трансляция которых велась Центральным телевидением Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг проводят переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Трамп находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, этот визит – первый за 9 лет.
"Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение", - цитирует китайского лидера РИА Новости.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия, США и Китай формируют новый миропорядок, остальные – просто статисты
"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
Трамп летит в Китай
 
КитайТайваньСи Цзиньпин (председатель КНР)В миреПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Крымчанин с поддельным удостоверением МВД перевозил наркотики в машине
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
06:09Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезоном
00:01Снова туманы и дожди - погода в Крыму в четверг
00:01В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:30Заявление Путина о ракетах и новые главы Белгородской и Брянской областей: главное за день
22:01В Севастополе звучит воздушная тревога – людей просят пройти в убежища
21:52После схода с рельсов поезда в Белгородской области восстановили движение
21:44В центре Симферополя зазвучат марши и вальсы
21:2266 дронов сбили над Крымом и другими регионами России
21:10Более 160 государств закупают продовольствие у России
20:55В Севастополе ускорили газификацию Байдарской долины
20:40В Симферополе на линию вывели новый троллейбус
Лента новостейМолния