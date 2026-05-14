Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения

2026-05-14T10:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Крымчанам не стоит опасаться хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, риск им заразиться в Крыму практически сведен к нулю. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, группа хантавирусов имеет много геновариантов. Но тот геновариант, который вызвал вспышку на круизном лайнере, как для территории Российской Федерации, так и для территории стран Европы - нехарактерный, поскольку любое природное очаговое заболевание должно иметь природного переносчика. Эксперт пояснила, что хантавирус — не конкретная болезнь и имеет группу различных штаммов. Основные переносчики инфекции — грызуны.При этом и лаборатории, и лечебная сеть готовы реагировать на любые вызовы и угрозы, заключила специалист.Как сообщалось,10 мая с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку.Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Виктор Малеев пояснял, что хантавирус — это известный, изученный вирус. Бояться его не стоит, но нужно быть аккуратным с ним.

