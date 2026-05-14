Рейтинг@Mail.ru
Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260514/khantavirus-v-krymu---v-rospotrebnadzore-otsenili-riski-rasprostraneniya-1155993264.html
Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
Крымчанам не стоит опасаться хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, риск им заразиться в Крыму практически сведен к нулю. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T10:17
2026-05-14T10:17
крым
новости крыма
вирусы
новости
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
наталья пеньковская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123524010_0:22:2730:1558_1920x0_80_0_0_d1e19bb88f2bccdc46af57decd7d3cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Крымчанам не стоит опасаться хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, риск им заразиться в Крыму практически сведен к нулю. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, группа хантавирусов имеет много геновариантов. Но тот геновариант, который вызвал вспышку на круизном лайнере, как для территории Российской Федерации, так и для территории стран Европы - нехарактерный, поскольку любое природное очаговое заболевание должно иметь природного переносчика. Эксперт пояснила, что хантавирус — не конкретная болезнь и имеет группу различных штаммов. Основные переносчики инфекции — грызуны.При этом и лаборатории, и лечебная сеть готовы реагировать на любые вызовы и угрозы, заключила специалист.Как сообщалось,10 мая с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку.Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Виктор Малеев пояснял, что хантавирус — это известный, изученный вирус. Бояться его не стоит, но нужно быть аккуратным с ним. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новая инфекция" из Китая: насколько опасен хантавирусСША могут угрожать миру зомби-апокалипсисомВ Испании эвакуируют пассажиров судна после вспышки хантавируса
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123524010_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_05342a0f8f59932f06380c116211146a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, вирусы, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, наталья пеньковская
Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения

Риск заразиться хантавирусом в Крыму сведен к нулю - Роспотребнадзор

10:17 14.05.2026
 
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система
Тест-система
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Крымчанам не стоит опасаться хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, риск им заразиться в Крыму практически сведен к нулю. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"Тот геновариант (генетически отличающаяся форма микроорганизма, которая имеет специфические мутации - ред.) хантавируса, который был обнаружен среди пассажиров лайнера, в нашей стране, в частности, в Крыму, не имеет природного переносчика. Так что риск заражения им в наших условиях можно свести к нулю", - сказала Пеньковская.
По ее словам, группа хантавирусов имеет много геновариантов. Но тот геновариант, который вызвал вспышку на круизном лайнере, как для территории Российской Федерации, так и для территории стран Европы - нехарактерный, поскольку любое природное очаговое заболевание должно иметь природного переносчика.
Эксперт пояснила, что хантавирус — не конкретная болезнь и имеет группу различных штаммов. Основные переносчики инфекции — грызуны.
"Конечно, хантавирусы на территории Российской Федерации фигурируют, циркулируют в различных геновариантах, и лабораторная база на сегодняшний день позволяет проводить соответствующие исследования и выявлять те геноварианты, которые характерны для территории нашего региона, и для страны в целом", - уточнила руководитель профильного ведомства.
При этом и лаборатории, и лечебная сеть готовы реагировать на любые вызовы и угрозы, заключила специалист.
Как сообщалось,10 мая с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Виктор Малеев пояснял, что хантавирус — это известный, изученный вирус. Бояться его не стоит, но нужно быть аккуратным с ним.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Новая инфекция" из Китая: насколько опасен хантавирус
США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом
В Испании эвакуируют пассажиров судна после вспышки хантавируса
 
КрымНовости КрымаВирусыНовостиЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзорНаталья Пеньковская
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20ВС РФ с начала года освободили более 80 населенных пунктов
11:13ВТБ зафиксировал рост интереса к накопительным счетам
11:00Ради спасения жизни: бойцы СВО учат тактической медицине в Севастополе
10:49В Большой Ялте громко - что происходит
10:30Лавров встретился с главой МИД Индии: о чем говорили министры
10:17Хантавирус в Крыму - в Роспотребнадзоре оценили риски распространения
10:06Магнитные бури ударят по Земле
09:53В Крыму задержали двух шпионов Киева
09:44Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в Киеве
09:34На Украине арестовали Ермака
09:23Массированная атака на Украину – удары нанесены по Киеву и другим регионам
09:10Крымский мост – обстановка на утро четверга
08:48Крымчанин с поддельной "корочкой" МВД попался на перевозке наркотиков
08:36Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 год
08:09В Крым на отдых приедут дети из приграничных районов России
07:44Китай и США могут вступить в конфликт из-за Тайваня – Си Цзиньпин
07:28Школам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублей
07:19Над Крымом сбили беспилотники
07:08Отдых в одиночку – сколько стоит размещение в Крыму в мае
06:25Лучше быть партнерами: в Китае начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Лента новостейМолния