Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2026

Участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов рассказал о том, как распознать приближение... РИА Новости Крым, 14.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов рассказал о том, как распознать приближение беспилотника, как укрываться и что ни в коем случае нельзя делать.Жителей Крыма с 13 мая начали предупреждать об опасности с воздуха в телефонных сообщениях и в каналах ГУ МЧС России по РК и "РСЧС Республика Крым". Теперь местные жители оперативно узнают о работе ПВО, а также объявлении беспилотной, авиационной и ракетной опасностей. Такая система информирования, по мнению Аносова, очень важна.Распознать беспилотную опасностьПо словам ветерана СВО, при атаке беспилотников, в отличие от ударов артиллерийскими снарядами или ракетами, воздушное средство поражения противника можно обнаружить невооруженным глазом и заранее услышать, когда он приближается.Если объявлена беспилотная опасность и в небе заметно приближение БПЛА, то рекомендуется как можно скорее пройти в укрытие."Дрон обнаруживается по звуку с более дальней дистанции, и пока он долетит, у тебя есть больше времени укрыться", – отметил Аносов.Скорее укрытьсяЛучше всего сделать это в закрытом помещении, подвальном или полуподвальном, лучшее укрытие – ниже уровня земли. Оно позволит защититься от взрыва и разлета осколков. Но если это невозможно, то надо хотя бы отойти от окон, а не стоять и не проявлять излишнее любопытство, подчеркнул Аносов.Кроме того, следует помнить, что у дронов, в отличие от снарядов и ракет, есть "глаза", и оператор беспилотника отлично видит местность через установленные на БПЛА камеры с высоким разрешением. Поэтому важно укрыться до того, как "все прилетело и взорвалось".Если во время тревоги человек находится на открытой местности, то в случае опасности ему следует укрыться хотя бы в густых насаждениях кустарника или за деревьями, рекомендует Аносов."Если едете в машине, обязательно нужно покинуть ее. Правда, если человек едет по трассе и включает громко музыку, то ничего не слышит. Надо быть осторожным и внимательным, когда ты находишься в зоне действия беспилотников. К счастью, у нас этого не происходит, а вот, допустим, в зоне боевых действий и на наших новых освобожденных территориях есть случаи нападения дронов на гражданские машины", – поделился Аносов.ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятероВ случае опасности желательно покинуть не только личные авто, но и общественный транспорт. Так, например, поступают в Севастополе - на время тревоги автобусы и маршрутки прекращают работу.В случае необходимости укрыться в подъезде многоквартирного дома (МКД), по словам Аносова, следует встать на лестничной клетке таким образом, чтобы лестничные марши перекрывали окно, установленное на промежуточной площадке. Это позволит избежать попадания осколков при взрывной волне. Если же в подъезде есть полуподвальное или подвальное помещение, то, конечно, лучше спуститься туда.Аносов отметил, что сейчас во многих МКД используются "умные" электронные кодовые замки с дистанционным управлением, что позволяет оперативно открывать подъезды для мимо проходящих людей во время атак врага."Там стоят и камеры, которые все фиксируют, работая в онлайн режиме. То есть это, конечно, возможно. Сложнее с замками механического типа, которые работают на кнопке. Тут надо решать вопрос с управляющими компаниями, которые обслуживают эти здания с такими подъездами", – сказал Аносов.Что делать нельзя Если опасность объявлена в темное время суток, то то в зоне возможного действия вражеских БПЛА нельзя подсвечивать небо фонариками.В любое время суток нежелательно использовать оптические приборы и электронные устройства, которые дают радиоэлектронное излучение, и "использовать обычную радиосвязь. БПЛА реагируют на сигналы, исходящие от местности, в том числе от смартфонов", предупредил Аносов.По его словам, любая подсветка – своеобразный маркер для беспилотников в системе ориентирования и наведения. Поэтому лучше всего при атаке выключить свет в доме. Не нужно вести съемки пролетающих, падающих и взрывающихся беспилотников, а также подходить к ним или трогать упавшие дроны.Утром 14 мая в Минобороны сообщили о сбитии 36 беспилотников над Крымом и другими регионами России. Накануне, в среду, над полуостровом отразили три атаки вражеских дронов. Утром ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. А в ночь на среду, 13 мая, силы противовоздушной обороны России в ходе отражения массированной атаки ВСУ на Крым и другие регионы РФ сбили 286 вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ усилили удары по Крыму и приграничью РФ – мнение ВСУ пытаются атаковать Москву Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС

