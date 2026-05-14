Как себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО

Как жителям Крыма себя вести при атаке беспилотников - советы ветерана СВО
© Министерство обороны РФБПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Участник спецоперации, депутат Госсовета Крыма, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО РК Виктор Аносов рассказал о том, как распознать приближение беспилотника, как укрываться и что ни в коем случае нельзя делать.
Жителей Крыма с 13 мая начали предупреждать об опасности с воздуха в телефонных сообщениях и в каналах ГУ МЧС России по РК и "РСЧС Республика Крым". Теперь местные жители оперативно узнают о работе ПВО, а также объявлении беспилотной, авиационной и ракетной опасностей. Такая система информирования, по мнению Аносова, очень важна.
"Знать, как действовать в случае какой-то опасности, необходимо. И хорошо, когда есть предупреждение – ты можешь реагировать и вовремя предпринять действия для собственной безопасности. Существует целый перечень рекомендаций, как нужно действовать", – сказал Аносов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Распознать беспилотную опасность
По словам ветерана СВО, при атаке беспилотников, в отличие от ударов артиллерийскими снарядами или ракетами, воздушное средство поражения противника можно обнаружить невооруженным глазом и заранее услышать, когда он приближается.
"Он летит и жужжит, гудит. Характерный, допустим, звук беспилотника самолетного похож на работающий мопед или газонокосилку. Там, кстати, такие двигатели и стоят. Но мопед работает с перерывами, так как водитель, то газует, то притормаживает. А у летящего дрона звук монотонный. БПЛА вертолетного типа жужжат, как рой пчел. Но у нас (в Крыму – ред.) такие не летают, потому что они ограниченного радиуса действия. Более дальние – это самолетного типа", – рассказал Аносов.
Если объявлена беспилотная опасность и в небе заметно приближение БПЛА, то рекомендуется как можно скорее пройти в укрытие.
"Дрон обнаруживается по звуку с более дальней дистанции, и пока он долетит, у тебя есть больше времени укрыться", – отметил Аносов.
Скорее укрыться
Лучше всего сделать это в закрытом помещении, подвальном или полуподвальном, лучшее укрытие – ниже уровня земли. Оно позволит защититься от взрыва и разлета осколков. Но если это невозможно, то надо хотя бы отойти от окон, а не стоять и не проявлять излишнее любопытство, подчеркнул Аносов.
"Потому что всякое может быть: сработало ПВО, (снаряд) летит, прилетело, где-то мимо каких-то зданий гражданских, где находятся люди, происходит детонация, взрывная волна распространяется, вылетают стекла, которые могут очень серьезно навредить человеку. Поэтому у окон ни в коем случае стоять нельзя", – сказал он.
Кроме того, следует помнить, что у дронов, в отличие от снарядов и ракет, есть "глаза", и оператор беспилотника отлично видит местность через установленные на БПЛА камеры с высоким разрешением. Поэтому важно укрыться до того, как "все прилетело и взорвалось".
Если во время тревоги человек находится на открытой местности, то в случае опасности ему следует укрыться хотя бы в густых насаждениях кустарника или за деревьями, рекомендует Аносов.
"Если едете в машине, обязательно нужно покинуть ее. Правда, если человек едет по трассе и включает громко музыку, то ничего не слышит. Надо быть осторожным и внимательным, когда ты находишься в зоне действия беспилотников. К счастью, у нас этого не происходит, а вот, допустим, в зоне боевых действий и на наших новых освобожденных территориях есть случаи нападения дронов на гражданские машины", – поделился Аносов.
В случае опасности желательно покинуть не только личные авто, но и общественный транспорт. Так, например, поступают в Севастополе - на время тревоги автобусы и маршрутки прекращают работу.
"В транспорте оставаться нельзя. Потому что в случае возникновения чрезвычайной ситуации у транспорта могут заблокироваться двери. К тому же, средства передвижения очень быстро загораются и горят, и чтобы не допускать такой опасности для людей, естественно, останавливаются и выпускают всех. К тому же в Севастополе почти на каждой остановке есть бетонное убежище и везде стоят указатели, где можно укрыться, так что соблюдаются меры безопасности", – оценил Аносов.
В случае необходимости укрыться в подъезде многоквартирного дома (МКД), по словам Аносова, следует встать на лестничной клетке таким образом, чтобы лестничные марши перекрывали окно, установленное на промежуточной площадке. Это позволит избежать попадания осколков при взрывной волне. Если же в подъезде есть полуподвальное или подвальное помещение, то, конечно, лучше спуститься туда.
Аносов отметил, что сейчас во многих МКД используются "умные" электронные кодовые замки с дистанционным управлением, что позволяет оперативно открывать подъезды для мимо проходящих людей во время атак врага.
"Там стоят и камеры, которые все фиксируют, работая в онлайн режиме. То есть это, конечно, возможно. Сложнее с замками механического типа, которые работают на кнопке. Тут надо решать вопрос с управляющими компаниями, которые обслуживают эти здания с такими подъездами", – сказал Аносов.
Что делать нельзя
Если опасность объявлена в темное время суток, то то в зоне возможного действия вражеских БПЛА нельзя подсвечивать небо фонариками.
В любое время суток нежелательно использовать оптические приборы и электронные устройства, которые дают радиоэлектронное излучение, и "использовать обычную радиосвязь. БПЛА реагируют на сигналы, исходящие от местности, в том числе от смартфонов", предупредил Аносов.
"То есть ни в коем случае нельзя предпринимать действия, которые могут спровоцировать нападение БПЛА на место какого-то излучения либо сигнала. И тем самым не мешать работе наших мобильных групп", – сказал Аносов.
По его словам, любая подсветка – своеобразный маркер для беспилотников в системе ориентирования и наведения. Поэтому лучше всего при атаке выключить свет в доме.
"Светомаскировка еще со времен Великой Отечественной войны всегда была", – заметил Аносов.
Не нужно вести съемки пролетающих, падающих и взрывающихся беспилотников, а также подходить к ним или трогать упавшие дроны.
© МЧС Севастополя
"Если где-то обнаружили упавший беспилотник, у которого не сдетонировало взрывное устройство, которое он на себе несет, то ни в коем случае нельзя к нему подходить. Не разглядывать, не переворачивать, не трогать. А нужно позвонить обязательно в МЧС, в полицию и предупредить, что там-то и там лежит упавший беспилотник. Специальный службы приедут и разберутся", – сказал Аносов.
Утром 14 мая в Минобороны сообщили о сбитии 36 беспилотников над Крымом и другими регионами России. Накануне, в среду, над полуостровом отразили три атаки вражеских дронов. Утром ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем.
А в ночь на среду, 13 мая, силы противовоздушной обороны России в ходе отражения массированной атаки ВСУ на Крым и другие регионы РФ сбили 286 вражеских беспилотников.
