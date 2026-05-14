Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина

Работы по восстановлению пострадавшего от взрывной волны дома № 20 на улице Корчагина в Севастополе выполнены на 50%. Фасад уже привели в порядок, начата...

павел иено

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению пострадавшего от взрывной волны дома № 20 на улице Корчагина в Севастополе выполнены на 50%. Фасад уже привели в порядок, начата активная фаза ремонта в квартирах. Об этом журналистам рассказал и.о. замгубернатора города Павел Иено, отметив, что параллельно готовятся приступить к восстановлению дома №14, где произошел взрыв. Оно начнется после проведения демонтажа и обследования конструкций.По словам Иено, в доме №20 на сегодняшний день полностью заменены окна, –установлены стеклопакеты в 162 оконных проемах, а также все входные двери в квартиры, пострадавшие от взрывной волны. Теперь начат следующий этап работ.По его словам, ремонта в доме требует 41 квартира, из них 14 нуждаются в полном восстановлении, то есть капитальном ремонте, поэтому в первую очередь приступили к работам в них. Здесь уже полностью выполнен демонтаж и начат ремонт. Восстанавливают коммуникации, меняют все инженерные сети, выполняют работы по стяжке полов, прокладке электрики, уточнил Иено.По его словам, закончить ремонт во всех квартирах в доме №20 на Корчагина планируют к 1 августа. А вот фасадные работы, согласно графику, уже завершены, сказал представитель правительства города.Так что с "пирогом" фасада, по его словам, работали в несколько этапов.Сперва выполнили ручную расчистку поверхности, потом химическую – от гари, копоти и следов пожара - с помощью гидроструйного аппарата. Далее восстанавливали штукатурно-клеевой армированный слой, и, наконец, декоративное покрытие.Помимо этого, восстановлены все наружные откосы окон и сгоревшие козырьки над балконами и входами в подъезды, уничтоженные взрывом, добавил Шаров.И сегодня, по словам подрядчика, остается всего 1% мероприятий, которые помогут окончательно привести здание в "товарный вид" к моменту сдачи."В процессе ремонта наверняка еще что-то будет выявлено, какие-то царапины, повреждения, и все это надо будет привести в порядок. После остекления балконов будут некоторые доделки по фасаду, швы в местах примыкания оконных конструкций нужно будет подкрашивать – ну, то есть мелочи. И цокольная часть будет сделана уже в финале, когда будет все убрано, чтобы, пока есть грязные работы и мусор, не портить ее и потом не переделывать", пояснил он.Что касается дома №14, в котором на балконе одной из квартир и произошел взрыв, то его восстановление, по словам Павла Иено, согласно оптимистичным планам, намерены завершить к 1 сентября. К работам на этом объекте уже готовятся приступить, уточнил он.Балконные плиты будут сниматься одна за одной, чтобы добраться до межэтажных перекрытий, уточнил Иеоно в комментарии РИА Новости Крым. По мере демонтажа конструкций эксперты будут анализировать их состояние, после чего рабочие смогут приступить непосредственно к восстановлению.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

