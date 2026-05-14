Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина - РИА Новости Крым, 14.05.2026
Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина
Как после взрыва в Севастополе восстанавливают дома на улице Корчагина

Пострадавший от взрыва дом № 20 по улице Корчагина в Севастополе восстановлен уже на 50%

15:21 14.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению пострадавшего от взрывной волны дома № 20 на улице Корчагина в Севастополе выполнены на 50%. Фасад уже привели в порядок, начата активная фаза ремонта в квартирах. Об этом журналистам рассказал и.о. замгубернатора города Павел Иено, отметив, что параллельно готовятся приступить к восстановлению дома №14, где произошел взрыв. Оно начнется после проведения демонтажа и обследования конструкций.
По словам Иено, в доме №20 на сегодняшний день полностью заменены окна, –установлены стеклопакеты в 162 оконных проемах, а также все входные двери в квартиры, пострадавшие от взрывной волны. Теперь начат следующий этап работ.

"Мы закрыли тепловой контур и подрядчики приступили сейчас к установке и остеклению балконов – порядка 50 балконов необходимо будет восстановить. И производят работы внутри дома уже по ремонту квартир", – рассказал Иено.

По его словам, ремонта в доме требует 41 квартира, из них 14 нуждаются в полном восстановлении, то есть капитальном ремонте, поэтому в первую очередь приступили к работам в них. Здесь уже полностью выполнен демонтаж и начат ремонт. Восстанавливают коммуникации, меняют все инженерные сети, выполняют работы по стяжке полов, прокладке электрики, уточнил Иено.
"Жильцам будет предложено несколько видов ремонта, на выбор: положить на пол линолеум или ламинат, установить душевую кабинку или ванну. Но в любом случае каждая квартира будет сдана полностью готовая под проживание", – сказал Иено.
По его словам, закончить ремонт во всех квартирах в доме №20 на Корчагина планируют к 1 августа. А вот фасадные работы, согласно графику, уже завершены, сказал представитель правительства города.

"Фасад здания был поврежден по сути дела, весь. Особенно третий, четвертый, пятый подъезд и часть шестого. Балконы были полностью выгоревшие. Окна выбиты все", – рассказал РИА Новости Крым подрядчик работ по восстановлению фасада дома №20 Всеволод Шаров.

Так что с "пирогом" фасада, по его словам, работали в несколько этапов.
Сперва выполнили ручную расчистку поверхности, потом химическую – от гари, копоти и следов пожара - с помощью гидроструйного аппарата. Далее восстанавливали штукатурно-клеевой армированный слой, и, наконец, декоративное покрытие.
Помимо этого, восстановлены все наружные откосы окон и сгоревшие козырьки над балконами и входами в подъезды, уничтоженные взрывом, добавил Шаров.
И сегодня, по словам подрядчика, остается всего 1% мероприятий, которые помогут окончательно привести здание в "товарный вид" к моменту сдачи.
"В процессе ремонта наверняка еще что-то будет выявлено, какие-то царапины, повреждения, и все это надо будет привести в порядок. После остекления балконов будут некоторые доделки по фасаду, швы в местах примыкания оконных конструкций нужно будет подкрашивать – ну, то есть мелочи. И цокольная часть будет сделана уже в финале, когда будет все убрано, чтобы, пока есть грязные работы и мусор, не портить ее и потом не переделывать", пояснил он.
Что касается дома №14, в котором на балконе одной из квартир и произошел взрыв, то его восстановление, по словам Павла Иено, согласно оптимистичным планам, намерены завершить к 1 сентября. К работам на этом объекте уже готовятся приступить, уточнил он.

"Уже выполнена проектная документация по демонтажу конструкции, и в ближайшие дни мы к нему приступим. Начнем в первую очередь с верхних этажей, с балконных плит", – сказал Иено.

Балконные плиты будут сниматься одна за одной, чтобы добраться до межэтажных перекрытий, уточнил Иеоно в комментарии РИА Новости Крым. По мере демонтажа конструкций эксперты будут анализировать их состояние, после чего рабочие смогут приступить непосредственно к восстановлению.
"Нам ведь надо убедиться в целостности конструкций. И они же все между собой взаимосвязаны. Мы их (разрушенные элементы – ред.) будем вырезать, а потом выливать конструкцию. Разбирается сверху вниз, а выливается снизу вверх", – уточнил и.о. замгубернатора в комментарии РИА Новости Крым.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
