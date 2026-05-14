Госдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%
Госдума не согласилась с прогнозным предложением Минэкономразвития увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5% до 2029 года. Об этом заявил спикер ГД... РИА Новости Крым, 14.05.2026
2026-05-14T14:13
россия
жкх
цены и тарифы
вячеслав володин
государственная дума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Госдума не согласилась с прогнозным предложением Минэкономразвития увеличить тарифы на коммунальные услуги на 33,5% до 2029 года. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, которого поддержали коллеги-депутаты.Как отметил председатель Госдумы, с одной стороны Минэкономразвития говорит о снижении инфляции до 5% к концу года, а с другой стороны прогнозирует двукратный рост тарифов относительно инфляции.
россия, жкх, цены и тарифы, вячеслав володин, государственная дума рф
